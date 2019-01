El Fire TV Stick de Amazon incluye ahora un mando para TV con Alexa, y aún cuesta US$40

Amazon

Amazon apunta a destronar a Roku como el dispositivo de streaming más popular, y al menos según un estimado ya lo habría logrado. Ahora, su dispositivo Fire TV más económico y popular incluye importantes nuevas prestaciones para 2019.

La versión actualizada del Fire TV Stick de Amazon de US$40 (£40) sale a la venta hoy, y su principal diferencia frente a la versión anterior es que se han añadido botones de volumen, silencio y encendido en el control remoto: por lo demás, el diseño del Stick es exactamente el mismo.

Y si este mando de TV te parece familiar, es porque debutó con el Fire TV Stick 4K de US$50 y más adelante se agregó al Fire TV Cube de US$120.

Por si aún no lo conoces, el Fire TV Stick es un pequeño dispositivo del tamaño de un USB, con un puerto HDMI que se conecta a tu televisor y permite la transmisión de películas, programas de TV y música de Amazon Prime, Netflix, Hulu, YouTube, Spotify y muchas otras fuentes más. Su principal competidor es Roku. Por lo general, prefiero los dispositivos de streaming de Roku a los de Fire TV debido a que su interfaz es superior, pero los precios asequibles y las características superiores del nuevo Fire TV Stick y el Fire TV Stick 4K los hacen más atractivos que nunca.

Roku también vende dispositivos de streaming con control remoto para TV, pero el modelo más barato que incluye uno es el Streaming Stick de US$50. También vale la pena señalar que el mando para TV de Roku no permite controlar barras de sonido o altavoces ni decodificadores, a diferencia del de Fire TV. Además, el control remoto de Roku no cuenta con un botón de silencio.

A partir de hoy, Amazon también vende el control remoto por separado, sin el conector HDMI, a mitad de precio: US$15. Es compatible con los dispositivos Fire TV más recientes, pero no con los televisores inteligentes Amazon Fire TV (primera y segunda generación), Fire TV Stick (primera generación) o Amazon Fire TV Edition.

El mismo mando sencillo y programas y películas gratis aceptables

En mi reseña del Fire TV Stick 4K de Amazon, elogié su extensa lista de funciones, incluida la excelente integración de voz de Alexa, pero me quejé de sus menús y su interfaz de usuario. Probablemente sea más atractiva que la interfaz de Roku, pero se siente más desordenada, no permite personalizarla y tiene demasiados anuncios y promociones de los programas y contenidos de Amazon.

Una prueba rápida del nuevo Stick reveló la misma interfaz y el mismo buen desempeño del mando para TV. Dado que el control remoto del Fire TV puede encender y apagar tu televisor, además silenciar y ajustar el volumen, la idea es que te deshagas del mando de tu TV. El dispositivo funcionó bien con todos los televisores que probé, entre ellos modelos de Samsung, Vizio y LG, y su configuración fue muy sencilla.

También permite el control de voz del volumen y el encendido del televisor desde el propio mando (aunque por lo general es más sencillo usar los botones) o sin necesidad de él si lo conectas a un altavoz con Alexa como el Echo Dot ("Alexa, enciende el televisor"). Para más detalles, revisa mi reseña del Fire TV 4K.

Amazon también ha destacado que el nuevo servicio Freedive de IMDb se encuentra disponible en todos los dispositivos Fire TV. Se trata de una aplicación que ofrece "miles" de programas de televisión y películas de IMDb Freedive, Crackle de Sony, TubiTV, Pluto TV y otros servicios, de manera gratuita y con anuncios. IMDb es una subsidiaria de propiedad de Amazon, y su servicio Freedive también está disponible para computadoras.

IMDb Freedive parece ser una alternativa viable a la aplicación gratuita y con anuncios de Roku, The Roku Channel. Aunque Freedive no cuenta con los canales de noticias en vivo de The Roku Channel, ambos tienen programas de televisión y películas similares. A continuación, mi sondeo rápido de los primeros programas y películas que aparecen en cada servicio.

Películas y progrmas Roku Channel vs. IMDb Freedive Películas Roku Channel Películas Freedive Programas Roku Channel TV Programas Freedive TV True Lies Awakenings Paternity Court Fringe This is Spinal Tap Foxcatcher Unsolved Mysteries Heroes Lawless Memento Raising Expectations The Bachelor The Green Hornet Monster Gidget Without a Trace Marie Antoinette Run Lola Run Batman Kitchen Nightmares Blast from the Past The Illusionist Kitchen Nightmares Arranged Bridges of Madison County The Last Samurai Hell's Kitchen Caprica Made of Honor True Romance Dawson's Creek Playing House Contact Resident Evil: Apocalypse Midsomer Murders Warehouse 13 Rambo III Last Action Hero Forensic Files Gilligan's Island Terminator 3 Adaptation 3rd Rock from the Sun Tiny House Nation Crocodile Dundee Seven Years in Tibet Vexed Born this Way Crocodile Dundee II Roxanne Lost in Space Dallas Stuart Little II Mary Shelley's Frankenstein I Dream of Jeannie The Rifleman The Right Stuff Lords of Dogtown Good Times Rush Interview with the Vampire Junebug Bewitched Neighbours

