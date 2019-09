Amazon presenta el primer televisor OLED con Alexa integrada

Amazon

El sistema de streaming Fire TV de Amazon llegará a más productos que nunca, así que Roku deberá tener cuidado con la competencia. El gigante minorista acaba de mostrar 15 nuevos dispositivos equipados con Fire TV a los asistentes de la expo IFA en Berlín. La mayoría de estos productos son televisores destinados a Europa y el Reino Unido —incluido el primer televisor OLED con Fire TV integrado el cual solo estará disponible en Alemania—, aunque los fans de Fire TV en Estados Unidos también podrán disfrutar de algo, con una barra de sonido Fire TV de Anker, un más rápido Fire TV Cube y un televisor de 65 pulgadas de Toshiba.

Fire TV es un sistema de televisión vía streaming que compite con Roku, Apple TV y Android TV, de Google. Cuenta con miles de aplicaciones, incluidas Netflix, Hulu, Spotify y ahora YouTube. Fire TV está disponible en televisores inteligentes de Toshiba y otros, lo mismo que en streamers como el Fire TV Stick de US$40. En las reseñas de CNET sobre este tipo de dispositivos, usualmente el preferido es Roku, en parte por el incansable impulso que le da Amazon a su contenido, pero Fire TV tiene sus ventajas, incluida la disponibilidad de Alexa mediante su control remoto de voz.

Aquí te presentamos una rápida revisión de los nuevos dispositivos Fire TV que Amazon anunció, separados por disponibilidad geográfica.

Disponible en Estados Unidos

Amazon

Barra de sonido Anker Nebula Edición Fire TV (apártala hoy por US$230, se envía el 21 de noviembre): Esta será la primera barra de sonido con Fire TV integrada. Conéctala a tu TV y podrás hacer streaming de las aplicaciones de Fire TV, sin que se necesite nada más. Cuentas con Alexa, pero los comandos de voz solo están disponibles si hablas en control remoto de voz incluido (el cual también maneja el volumen y el encendido del televisor) —no hay manos libres, pero para tener una capacidad similar a la de la barra Polk Command o la Sonos Beam, tendrías que adquirir un par de bocinas Echo.

El precio es US$50 más alto que la nueva barra de sonido de Roku (US$180), pero no te sorprendas si la encuentras con una buen descuento en el Viernes Negro. Además, a diferencia de la barra de Roku, funciona con el sistema multihabitación de Amazon y cuenta con Dolby Vision HDR.

Fire TV Cube de nueva generación (apártalo hoy por US$120, se envía el 10 de octubre): Esta actualización al original Fire TV Cube —un equivalente al Amazon Echo Dot, un Fire TV Stick 4K y un control remoto universal— es menor. El procesamiento es más del doble de poderoso, según Amazon, lo que provoca una ejecución más rápida de comandos de navegación, como "Alexa, ve a la derecha" y "Alexa, ve a Home" (sin embargo, usar el control remoto real para la navegación seguirá siendo el mejor método). También agrega compatibilidad con Dolby Vision y HDR10 +. Fuera de eso, parece idéntico al original, que realmente me gustó y, desde mi reseña, ha agregado capacidades como drop-in, llamadas de voz y música multihabitación.

Amazon está vendiendo el nuevo Cube con un timbre de video Ring 2 por US$250 (un ahorro de US$70) para los clientes que la aparten. Los nuevos pedidos de Cube también recibirán una prueba gratuita de 90 días de Amazon Music Unlimited.

Sarah Tew/CNET

Televisor Toshiba 65 pulgadas Edición Fire TV (US$600, disponible en Best Buy a partir de octubre): Esta es básicamente un televisor más grande de la Dolby Vision HDR con Fire TV de Toshiba que ya está disponible en 55, 50 y 43 pulgadas, en Best Buy y Amazon. Compiten directamente con los televisores Roku como los nuevos TCL, pero a este precio tan bajo espero que ofrezcan una imagen "solo aceptable". Las Toshibas más pequeñas no tienen la crucial atenuación local completa que separa del resto a televisores como la Serie 6 de TCL.

Disponible fuera de Estados Unidos

La expo IFA está enfocada en Europa, por lo que el resto de dispositivos Fire TV que anunció Amazon es para mercados afuera de Estados Unidos. Alexa está disponible en idiomas locales y con aplicaciones específicas para cada país (Fire TV cuenta con el BBC iPlayer en el Reino Unido, por ejemplo).

Barra de sonido Anker Nebula Edición Fire TV: Idéntica a la versión estadounidense, salvo por las aplicaciones a las que tiene acceso, también se enviará el 21 de noviembre. También llegará a Canadá.

Fire TV Cube de nueva generación: De nuevo, la misma versión que hay para Estados Unidos, salvo por las aplicaciones, y también se envía el 10 de octubre. También llegará a Canadá y Japón.

Amazon

Grundig OLED TV con Fire TV: Disponible solo en Alemania a partir de 1,200 euros para el modelo de 55 pulgadas y se enviará en octubre, esta es la primera Fire TV que utiliza tecnología OLED en la pantalla. Los televisores OLED son costosos y entregan la mejor calidad de imagen en el mercado. También será el primer televisor con Fire TV con control de voz a larga distancia —lo que permite a los usuarios dar comandos de voz a Alexa (o como sea que se llame en Alemania) sin necesidad de control remoto— gracias a ocho micrófonos integrados. Grundig también venderá la versión de este televisor sin los micrófonos, presumiblemente por cuestiones de privacidad, y también promociona una línea completa de televisores no OLED pero sí con Fire TV.

Otros televisores Edición Fire TV: Diversas marcas, como JVC en el Reino Unido y otras en Alemania y Austria venderán modelos con Fire TV incluido.

Mantente informado con nosotros para más noticias de los nuevos productos Fire TV de Amazon desde Berlín.