Amazon

Amazon anunció este miércoles que todos los usuarios de su caja de streaming Fire TV tendrán acceso, por primera vez, a navegadores Web: Firefox de Mozilla y Silk, de la propia Amazon.

Desde allí, según la gigante de comercio digital, los usuarios de sus cajas Fire TV y aparatos Fire TV Stick podrán usar sus cuentas de Facebook, Twitter y Reddit, además de disfrutar de sitios de noticias, deportes y servicios de video. Los usuarios además podrán usar la asistente virtual Alexa para abrir estos apps y buscar contenido. El control remoto funcionará en sitios Web con videos.

Uno de esos servicios que los usuarios podrían disfrutar vía Firefox o Silk será la popular plataforma de videos de Google, YouTube. Si no te habías enterado, Google planea eliminar el acceso a YouTube desde la Fire TV a partir del 1 de enero porque no ha podido llegar a un acuerdo con Amazon para que el sitio de comercio electrónico venda productos de Google -- como el dispositivo Chromecast, las bocinas Google Home o los termostatos Nest. Además, Amazon no desea ofrecer su servicio de video Prime a usuarios de Chromecast.

Es posible que el sumar los navegadores Firefox y Silk a la Fire TV sea la manera que Amazon ha hallado de ofrecer acceso a YouTube. Sin embargo, Amazon también podría bloquear el acceso a esta plataforma. Hemos pedido a Google y Amazon que expliquen si YouTube.com estará disponibilidad a través de estos navegadores en la Fire TV.