Amazon extiende entregas de Whole Foods para miembros Prime a 4 ciudades más

Amazon

Ya sea que estés ocupado o simplemente tengas flojera, puede que ya no tengas que preocuparte por ir de compras.

Amazon y Whole Foods dijeron el martes que la entrega de comida de dos horas para los miembros de Amazon Prime ahora está disponible en Baltimore, Boston, Filadelfia y Richmond. Esas ciudades se unen a una lista de aproximadamente 30 áreas metropolitanas de EE.UU. que ya tienen el servicio. Los miembros pueden comprar en Prime Now productos frescos como carne y mariscos, artículos para el hogar y otros de Whole Foods Market. La entrega está disponible todos los días de las 8 a.m. hasta las 10 p.m.

"Estamos encantados con la respuesta de los clientes a la entrega gratuita de dos horas a través de Prime Now", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Whole Foods Market, Christina Minardi, en una entrada de blog. "El anuncio de hoy es otra forma de continuar expandiendo el acceso a nuestros productos de alta calidad y favoritos de origen local".

Amazon ofrece a sus miembros Prime, que pagan US$119 al año (US$59 para estudiantes) por el envío gratis en dos días y otros beneficios. El lunes, Amazon dijo también que estaría ampliando su descuento de membresía Prime en las tiendas Whole Foods a 10 estados más. Amazon adquirió Whole Foods el año pasado por US$13,200 millones en un intento por incursionar en el mercado de los abarrotes.

La compañía dijo que el servicio de entrega continuará expandiéndose a través de los Estados Unidos.

Con la colaboración de Ben Fox Rubin.