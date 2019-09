Todo lo que Amazon podría presentar en su evento del 25 de septiembre

Los lanzamientos de otoño continúan y ahora es el turno de Amazon, que ha convoado a un evento en Seattle el 25 de septiembre, donde creemos que presentará una nueva gama de dispositivos.

De momento, la empresa únicamente ha indicado que "el evento incluirá actualizaciones del equipo de hardware y servicios de Amazon, que abarca Alexa, Echo, Ring y más". Si bien esta declaración es poco específica, basándonos en los rumores –y en eventos similares anteriores– Amazon podría presentar una nueva línea de bocinas inteligentes Echo, dispositivos de seguridad Ring, un wearable e incluso, podría aprovechar el evento para hablar sobre seguridad y manejo de datos de los usuarios.

En 2018, Amazon presentó una docena de nuevos productos y funciones, incluyendo nuevos dispositivos Echo, así como toda una gama de productos para el hogar inteligente: un amplificador, un subwoofer, un reloj de pared, cámaras de seguridad y un microondas con Alexa integrado.

A la fecha, no hay demasiados rumores o filtraciones sobre la presentación de Amazon de 2019. Sin embargo, Bloomberg reportó en abril que el gigante del comercio electrónico estaba trabajando en unos audífonos inalámbricos con Alexa integrado, y en julio, el mismo medio reportó que Amazon estaba trabajando en unas bocinas inteligentes de gama alta y hasta en un robot para el hogar con Alexa integrado.

Por otro lado, las posibilidades de que Amazon presente alguna actualización en su sistema de streaming Fire TV son muy pocas, ya que durante la feria de electrónica IFA 2019 en Berlín, la empresa presentó 15 nuevos dispositivos equipados con Fire TV.

Amazon también podría dedicarle un espacio a temas de seguridad, después de que recientes reportes revelaran que empresas de tecnología como Google, Microsoft, Apple y Amazon han utilizado escuchas humanas para analizar los mensajes de audio que los usuarios mandan al los asistentes de voz. Amazon dijo a Bloomberg que "solo anotamos una muestra pequeña de las grabaciones de voz de Alexa para mejorar la experiencia del cliente" e hizo énfasis en la importancia de estos procesos para mejorar la tecnología de voz.

Tras esta revelación, Amazon añadió la función de borrar las grabaciones de Alexa mediante el comando "Alexa, elimina todo lo que he dicho hoy" (en inglés, "Alexa, delete everything I said today"), comando que por el momento únicamente está disponible en español en España. Sin embargo, y con base en antecedentes, la empresa podría aprovechar su evento del 25 de septiembre para presentar nuevas medidas de seguridad con el fin de recuperar la confianza de sus usuarios, tal cual lo hizo Facebook al presentar sus nuevos dispositivos Portal.

A solo dos días del evento de septiembre, Amazon ha rebajado el precio del Fire TV Stick de US$39.99 a US$24.99 y del Echo Auto de US$49.99 a US$24.99. Estas y otras ofertas que han tenido lugar a lo largo de septiembre podrían sugerir que el gigante del comercio electrónico está haciendo espacio a los nuevos productos que están por presentar.