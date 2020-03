Amazon empieza a ofrecer entregas del mismo día que llegarían de noche

NurPhoto via Getty Images

Amazon ahora le ofrece a sus clientes Prime en algunos mercados la posibilidad de hacer pedidos a medianoche y recibir los productos en su puerta durante la noche.

Esta nueva característica es parte de un anuncio que hizo Amazon el martes 3 de marzo en donde asegura que ha acelerado sus entregas del mismo día en las ciudades de Filadelfia, Phoenix, Orlando y Dallas.

El gigante del comercio electrónico ha trabajado durante el año pasado para poner más de sus productos más cerca de áreas con grandes poblaciones con el objetivo de acelerar su popular servicio Prime de dos días para hacerlas de solo un día. La empresa dijo el 3 de marzo que ha construido pequeñas bodegas alrededor de las cuatro ciudades mencionadas para impulsar sus entregas del mismo día, que ahora le permite a los compradores escoger diferentes ventanas de entrega durante el mismo día.

Previamente, Amazon ya ofrecía ventanas de entrega de su servicio Prime Now de entrega rápida y de entregas de comestibles con Amazon Fresh, pero para el servicio del mismo día solo había prometido envíos que llegarían a las 9 p.m. de ese día si los pedidos se hacían entre 11 a.m. y el mediodía. Ese estándar se mantendrá para otras zonas con entregas del mismo día, donde no se está haciendo la actualización todavía.

Amazon ha estado trabajando en acelerar las entregas durante años para ayudar a generar más compras de gente que de otra manera iría a la tienda. La empresa ha incrementado el trabajo en este sentido sobre todo durante el último año, invirtiendo miles de millones de dólares para para que su servicio Prime haga entregas el mismo día, en lugar de dos, en Estados Unidos.

El objetivo es intentar mantenerse un paso adelante de la competencia, ya que la entrega de dos días cada vez es más común, gracias en buena medida a Prime. Amazon espera seguir acelerando las entregas al ofrecer algún día entregas mediante drones que llevaría el producto en 30 minutos, aunque las regulaciones estadounidenses han ralentizado el esfuerzo.

Amazon dijo que los pedidos Prime deberán ser de más de US$35 cada uno, como hasta ahora, para evitar el cargo de envío de US$2.99. Este programa ofrece hasta 3 millones de productos.

La compañía agregó que llevar productos más cerca de los consumidores es una medida que beneficia al medio ambiente, ya que reduce el tráfico aéreo y de camiones. Los críticos, sin embargo, siguen cuestionando la veracidad de esa afirmación, señalando que Amazon también estaría alentando envíos más frecuentes con este tipo de entregas rápidas.

