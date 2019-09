Empleados de Amazon planean manifestarse contra el cambio climático

James Martin/CNET

Unos 900 empleados de Amazon planean dejar de lado el trabajo como parte de una manifestación contra el cambio climático global.

Empleados de Amazon por la Justicia Climática, un grupo formado por trabajadores del gigante minorista que intenta impulsar a la compañía a realizar mayores esfuerzos en contra del cambio climático, organizó una petición interna para realizar una marcha el 20 de septiembre, de acuerdo con reportes publicado el lunes tanto en Wired, como en Vice. La mayor parte de los participantes de la marcha hasta el momento son trabajadores de las oficinas centrales de Amazon en Seattle, con muchos de ellos tomando días de vacaciones para poder participar, dice Wired.

La manifestación será parte de la llamada Movilización Mundial por el Clima que planea realizarse entre el 20 y el 27 de septiembre, una acción organizada por estudiantes que ha sido impulsada por la activista ambiental Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años de edad. Las manifestaciones se realizarán previo y durante a la Cumbre Acción Climática organizada por la ONU.

"Jugar un papel importante para ayudar a reducir las fuentes del cambio climático inducido por la humanidad es un compromiso importante para Amazon", dijo el lunes un portavoz de la compañía mediante un comunicado. "Tenemos equipos dedicados para la sustentabilidad que han estado trabajando durante años en iniciativas para reducir nuestro impacto ambiental".

Cuando se le preguntó si Amazon apoya la huelga o tomaría represalias en contra de los empleados que participarán en ella, el vocero agregó: "Los empleados de Amazon reciben una cantidad de tiempo libre pagado cada año y pueden usar este tiempo como lo deseen".

Mientras que la manifestación está vinculada a una huelga climática más amplia, sirve como otro ejemplo de cómo los empleados de Amazon buscan generar cambios en su empresa. Otros grupos internos incluyen a Whole Worker, el cual incluye a los empleados de Whole Foods, y We Won't Build It, que incluye ingenieros que luchan contra las conexiones de Amazon con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Empleados de Amazon por la Justicia Climática no ha respondido a una solicitud de comentario. El grupo ya antes ha pedido más acciones a la empresa: durante la junta anual de accionistas este año y ofreció apoyo en la huelga del almacén durante el Prime Day en Minnesota.

El grupo exige que la compañía deje de donar a políticos y grupos de negociación que niegan la existencia del cambio climático, que deje de trabajar con empresas petroleras en proyectos de combustibles fósiles y que reduzca sus emisiones de carbono a cero para 2030, según la revista Wired.

Amazon ya financia una red de parques eólicos y solares, y a principios de este año anunció un nuevo programa llamado Shipment Zero, que planea hacer que el 50 por ciento de todos los envíos de la empresa no generen emisiones de carbono para 2030. La empresa también ha trabajado con Hasbro y otros para crear cajas de producto que puedan ser enviadas para reducir la necesidad de embalajes adicionales.