Amazon lanza nueva bocina Echo Dot Kids Edition para niños

Amazon actualizó su bocina Echo Dot en 2018, por lo que no es una sorpresa que la empresa haya decidido actualizar también su Echo Dot Kids Edition.

A primera vista, se ve que Amazon se inspiró en la Echo Dot de tercera generación, que tiene una forma más redonda, una malla de tela y más opciones de color. La nueva Echo Dot Kids Edition cuesta US$70 (Amazon dice que estará en oferta por US$50 por "tiempo limitado") y viene en colores "arcoíris" (en la foto arriba) y azul.

Amazon dice que la Echo Dot Kids Edition tiene un volumen "70 por ciento más alto" en comparación con la versión de primera generación e incluye un año de suscripción a FreeTime Unlimited. FreeTime Unlimited es un servicio de suscripción que ofrece las funciones de Alexa pero dirigidas a los niños, y ofrece controles para los padres así como también una variedad de funciones en tabletas Fire y otros dispositivos para niños.

Algunos ejemplos de las habilidades de Alexa disponibles solamente a través de FreeTime Unlimited incluyen Disney Dance Floor de Disney Publishing, Baby Shark Adventures de Pinkfong y Ghostbusters de Sony.

Las funciones de Alexa en FreeTime Unlimited incluyen nuevos reportes a través de National Geographic y News-o-Matic con el comando "Alexa, what's my news?" o "Alexa, ¿cuáles son mis noticias?".

Alexa Skill Blueprints también es algo nuevo. Con Blueprints, los padres y los hijos pueden "crear una historia de aventuras interactiva" de una plantilla existente.

El servicio de controles parentales FreeTime Unlimited le costará a los clientes de Amazon Prime US$3 al mes. Sin Prime, el servicio cuesta US$5 al mes.

Y, ¿qué de la privacidad de tu hijo? Amazon ha estado bajo mucho escrutinio después de reportes de que la empresa almacena transcripciones de tus conversaciones de Alexa, aun cuando has borrado el audio. Desde ese entonces, Amazon ha presentado nuevas funciones, como el comando "Alexa, delete everything I said today" o "Alexa, borra todo lo que dije hoy".

Grupos que abogan por los derechos de los niños también tienen problemas con la primera generación de las Echo Dot Kids Edition, de acuerdo con un reporte en mayo que sostiene que las bocinas quebrantan las leyes de la privacidad, lo que hizo que la Comisión Federal de Comercio pidiera una investigación.

Recientemente, Amazon presentó la Echo Show 5, que se espera se lance el 26 de junio. La Echo Show 5 es una pantalla inteligente con un panel de 5.5 pulgadas y una pantalla privada integrada. No tiene funciones dirigidas a los niños.

La Echo Dot Kids Edition está disponible a la preventa desde ya y se espera que se empiece a enviar más adelante este mes.