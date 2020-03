Amazon Echo Buds vs. AirPods Pro: ¿Gastar más o gastar menos?

César Salza / CNET

Los AirPods Pro de Apple cuestan US$249, mientras que los Echo Buds de Amazon valen US$129 —aunque a menudo puedes encontrarlos con ofertas en menos de US$100—. Entonces, ¿vale la pena pagar tanto por los de Apple o los de Amazon te servirán de la misma forma?

Diseño: los AirPods Pro son más cómodos



Comencemos por el diseño y cómo se sienten, porque esto es muy importante. Los Echo Buds de Amazon se sienten enormes en los oídos, mientras que el ajuste de los AirPods Pro es cómodo.

Los AirPods Pro, al igual que los Amazon Echo Buds, tienen gomitas de tres diferentes tamaños que puedes utilizar para ajustarte en los oídos. Eso sí, los de Amazon también tienen una especie de alitas adicionales, que la empresa asegura dan un mayor agarre dentro de tu oído cuando estás haciendo ejercicio.

Ambos modelos tienen la opción de descubrir mediante un app qué tamaño de gomitas se ajusta mejor a tus oídos. He pasado horas con ambos sin cansarme y noté que ambos se ajustan bastante bien a los oídos.

Batería y métodos de carga

Si hablamos de la batería, tus impresiones pueden variar según el uso. Si los escuchas de manera continua con el modo de cancelación de ruido activo, los AirPods Pro pueden darte con una sola carga casi cinco horas, mientras que los Echo Buds pueden darte un poco más.

Eso sí, la cajita de los AirPods Pro puede darte hasta 24 horas de batería, mientras que los Echo Buds unas 20 horas. En cuanto al método de carga, la cajita de los audífonos es diferente. Los AirPods Pro son más pequeños y se ajustan bien a tu bolsillo si los sueles llevar ahí, mientras que los Echo Buds, pues… lucen un poco más grandes.

Los AirPods Pro se pueden cargar mediante puerto Lightning y mediante carga inalámbrica, mientras que los Echo Buds solo mediante microUSB, lo que es algo extraño para un dispositivo reciente, yo creo que al menos deberían tener USBTipo C.

Resistencia al agua: suficiente

No esperamos poder nadar de momento con los audífonos puestos, pero sí es bueno saber que tienen cierta resistencia al agua. En este caso es IPX4, lo que significa que resistirán salpicaduras y tu sudor.

¿Cómo se compara su sonido?

Cuando hablamos del audio, cada impresión puede ser diferente. Y es que lo que me guste a mi puede no encantarte a ti. En general los AirPods Pro suenan bien con una experiencia balanceada, mientras que los Amazon Echo Buds ofrecen un mayor bajo, aunque la verdad estos detalles pueden modificarse en el app de Amazon Alexa y, en el caso de los AirPods Pro, tendrías que hacerlo desde tu app musical favorita.

Si nos referimos ahora a la cancelación de ruido, algo interesante es que los AirPods Pro ofrecen esta alternativa y también el modo transparencia, mientras que Amazon ofrece reducción de ruido de Bose y Passtrought, que es similar al modo transparencia.

En mi uso diario de ambos audífonos, debo decir, los de Amazon me dejaron bastante impresionado e incluso puedes modificar el modo Passtrought en el app, aunque el de Apple tiene un componente que le permite que esto sea más fluido y que el sonido fluctúe dependiendo del ruido exterior, mientras que en los audífonos de Amazon esta opción parece mantenerse estable.

Los dos bloquean muy bien el ruido, aunque debes saber que aunque no estés reproduciendo nada, Apple agrega un sonido blanco que te acompaña cuando tienes la cancelación de ruido activa, un detalle que debes tener en cuenta.

Si me pones a elegir, los AirPods Pro bloquean mejor el sonido exterior. La mayor prueba es que jamás escucho cuando mis compañeros de oficina me están llamando, aunque cuando usé los Amazon Echo Buds sí podía escucharlos a la distancia.

Asistente virtual: Alexa en tus oídos, pero...

Los Amazon Echo Buds te permiten activar Alexa con tu voz, y algo interesante es que puedes activar diferentes skills del app. Pero, algo que debes saber es que por algún motivo Alexa en ocasiones no puede escucharte, así que es como si estuvieras hablando solo. Además, los Echo Buds te permiten configurar Siri o Google Assistant, si lo prefieres, mientras que con los Airpods Pro solo tienes a Siri en iOS y en Android quedas solo.

Conclusiones

AirPods Pro vs. Amazon Echo Buds. ¿Cuál es nuestro ganador?

Pues bien, yo soy un amante de aislarme para poder concentrarme en la oficina, escuchar música mientras escribo análisis de dispositivos y no escuchar a nadie de fondo, y los AirPods Pro son los mejores en este aspecto. Amazon, por su parte, hace un buen trabajo, pero aún puedo escuchar gente de fondo y eso no me encanta.

Los Amazon Echo Buds son la elección si no quieres gastar mucho o si los encuentras por menos de US$100, pero si tu presupuesto te lo permite, la cancelación de ruido de los AirPods Pro definitivamente es algo que te va a gustar.