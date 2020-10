Amazon Echo (2020) vs. Nest Audio: ¿Qué bocina inteligente es el mejor regalo?

Los gigantes tecnológicos Amazon y Google siempre reservan sus eventos anuales de lanzamiento de hardware para el otoño y en 2020 cayeron en semanas consecutivas a finales de septiembre. Mientras que el evento de Amazon tuvo al menos una decena de anuncios mayores en un lapso de 45 minutos, Google fue un poco más discreto presentando apenas cuatro productos importantes en una presentación de media hora. Ambas compañías, sin embargo, anunciaron sus principales bocinas inteligentes: la Amazon Echo de cuarta generación y el sucesor espiritual de Google Home, la Nest Audio.

Esperamos con ansias recibir los modelos de prueba en las próximas semanas para que podamos hacer un análisis propio y luego una comparación a fondo, pero por ahora, estas son las especificaciones de cada bocina para que vayas pensando cuál comprar.

Por un precio de US$100, la nueva Echo es una oferta bastante buena. Read our Amazon Echo 2020 first take .

Google

La Nest Audio de US$100 reemplaza a Google Home 2016, y Google dice que "sonará 75 por ciento más fuerte con un 50 por ciento más de graves que la [bocina] original". Ese desempeño vendrá de su tweeter de 19 mm y su woofer medio de 75 mm, que son ligeramente más pequeños que las que tiene la nueva Echo de Amazon (la Echo también tiene dos tweeters). En términos generales, más grande suele ser mejor cuando se trata de bocinas, pero con un margen tan estrecho aquí, tendremos que esperar y ver cuál de estas bocinas inteligentes suena mejor en la realidad. Sin embargo, es seguro decir que lo más probable es que se mantengan bastante equiparables.

Google Assistant sigue siendo el asistente de voz que tiene un sonido más natural, aunque Amazon mantiene la competencia apretada con sus recientes actualizaciones. Para la mayoría de la gente, ya sea que prefiera Alexa o el Google Assistant la decisión se reducirá a casos de uso: el asistente de Google funciona mejor con los servicios de Google Calendar, Gmail y la búsqueda; en tanto que Alexa funciona muy bien con las compras de Amazon. Ambos harán el trabajo en distinta medida para la mayoría de las peticiones cotidianas.

Cuando se trata de conexiones domésticas inteligentes, la Nest Audio ofrece una sólida variedad de integraciones con otros dispositivos Nest, y otros tantos dispositivos. Dicho esto, la realidad es que no tiene el amplio alcance que tiene Alexa con los desarrolladores de dispositivos del hogar inteligente —particularmente aquellos con más productos de nicho. Y aunque la nueva Echo tiene un receptor Zigbee incorporado, Google no ha confirmado lo mismo para la Nest Audio (aunque eso puede cambiar en los próximos días). Read our Nest Audio first take.