Ben Fox Rubin/CNET

En la era de Amazon, cuando podemos pedir casi todo por Internet, ser una tienda por departamentos es difícil. Pregúntale a Toys 'R' Us que este lunes se acogió a las leyes de la bancarrota. Para sobrevivir hay que ser muy creativos.

Y eso es algo que está haciendo la cadena de tiendas por departamento Kohl's, que opera unas 1,100 tiendas físicas en 49 estados, pues este martes anunció que comenzará a aceptar, de manera gratis, la devoluciones de productos de personas que hayan comprado algo en Amazon. Además de proveer un punto donde los consumidores puedan traer la mercancía que desean devolver, los empleados de Kohl's la empaquetarán de nuevo y Kohl's la regresarán a los almacenes de Amazon.

Sí eso no es suficiente, las 82 tiendas en las ciudades de Chicago y Los Ángeles que proveerán este servicio a partir de octubre, apartarán estacionamiento para los consumidores que vayan a hacer estas devoluciones.

Los términos financieros del acuerdo no fueron dados a conocer, pero según dijo Randal Konik, analista de la firma Jeffries a la revista Barron's, es beneficioso para ambas empresas. Amazon facilita el proceso de devolver productos no deseados, lo cual a su vez incentiva a la gente a comprar más, pues las devoluciones serán más fáciles. Kohl's, por su parte, se beneficia por el aumento en el tráfico peatonal en sus tiendas, y aunque el comunicado no entró en detalles, también podría implicar el pago de dinero por parte de Amazon.

Una portavoz de Kohl's declinó compartir con CNET en Español los términos financieros del acuerdo o si Amazon está alquilando espacio en la minorista o y si piensa extender este servicio a más tiendas.