Scott Stein/CNET

Amazon le quiere dar un regalo a todos sus usuarios por haberle dado a la gigante de comercio buenas calificaciones en una reciente encuesta nacional.

Sólo durante este miércoles, 22 de febrero, todas las personas que compren en el sitio Web Amazon.com recibirán un crédito de US$8.63 en cualquier compra que sobrepase los US$50. Este descuento puede ahorrarte hasta el 17 por ciento en el costo de un producto, y si eres miembro de Amazon Prime, el envío de dos días será gratis. Una suscripción a Prime cuesta US$99.

Según Amazon, la razón por lo cual ofrece este descuento hoy es porque la compañía alcanzó una puntuación de 86.27 de 100 puntos en la encuesta Harris Poll del 2017. Esta calificación es la más alta que ha recibido la compañía en su historia y la puso en la primer posición de la lista de Harris, delante de empresas como Wegmans, Publix Super Markets, Johnson & Johnson, Apple y UPS. Un total de 23,000 personas participaron en la encuesta. La encuesta Harris mide la reputación de compañías.

Para aprovechar el descuento, escoge tu producto en Amazon.com o el app de Amazon y antes de finalizar la compra, escribe el BIGTHANKS cuando te pregunte si tienes un código de promoción. Los usuarios no pueden usar la promoción si piden usando dispositivos con la asistente virtual Alexa, como la bocina inteligente Echo. El crédito de US$8.63 no se podrá usar con el servicio de compras Prime Now o en el nuevo servicio de comida Amazon Restaurants. Tampoco se puede comprar contenido digital, como libros, películas o videojuegos.