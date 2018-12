Amazon da 33 por ciento de descuento en membresía de Kindle Unlimited

Sarah Tew/CNET

Los amantes de la lectura podrían apreciar esta oferta de Amazon ya que el servicio de libros y revistas digitales Kindle Unlimited tiene un descuento del 33 por ciento por tiempo limitado.

Así, la membresía anual que normalmente cuesta US$120, estaría en sólo US$80.31. Este precio permite acceso a más de un millón de títulos, incluyendo los disponibles como audiolibros y a través de cualquier dispositivo, como el nuevo eReader Kindle Paperwhite u otra tableta o celular. Lo único que se requiere es descargar el app de Kindle para comenzar a leer.

Si conoces de un lector feroz puedes considerar regalarle esta membresía o podría ser una buena oportunidad para que pruebes Kindle, si no lo has hecho. Solo debes pagar US$80.31 y seguir las instrucciones del email que envíe Amazon. La membresía se puede activar de inmediato. Si el destinatario de la membresía no le gusta leer o si prefiere los libros físicos, podrían canjear la membresía por una tarjeta de regalo de Amazon.