Amazon quiere comprar a Boost Mobile de Sprint y T-Mobile: reporte

Ben Fox Rubin/CNET

Amazon parece estar interesada en adquirir el servicio de prepago Boost Mobile si Sprint y T-Mobile necesitan despojarse de esa propiedad para poder completar su fusión valorada en US$26,500 millones, según reportó Reuters el jueves 30 de mayo.

La gigante de comercio digital desearía comprar a Boost y como parte del acuerdo podría acceder la red inalámbrica de T-Mobile durante los próximos seis años, dos fuentes le dijeron a Reuters. Boost podría tener un valor de cerca de US$3,000 millones, según Reuters.

El director de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, dijo el 22 de mayo que aprobaría la combinación pero T-Mobile y Sprint necesitarán cumplir con las siguientes condiciones: deshacerse de Boost Mobile, desarrollar una infraestructura 5G en zona rurales y ofrecer banda ancha para el hogar sin la necesidad de una línea fija.

El supuesto interés de Amazon surge después de otros reportes este 30 de mayo que sugieren que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) quiere que T-Mobile y Sprint formen un nuevo competidor, es decir, una operadora nueva. Con la fusión de estas dos grandes telefónicas, quedarían solo tres (Verizon, AT&T y T-Mobile), y el DOJ quiere cuatro para que haya más competencia, según Bloomberg.

A pesar de que la FCC ha aprobado la transacción, con las condiciones especificadas, la fusión aún requiere la aprobación del DOJ. Sin embargo, DOJ ha frenado el avance del acuerdo y podría pedir más concesiones.

Sprint y T-Mobile no respondieron inmediatamente a nuestra solicitud por in comentario. Amazon dijo no tener un comentario.

Reproduciendo: Mira esto: Tecnología 5G: Preguntas y respuestas