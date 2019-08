¿Partido de los Yankees en Prime Video? Amazon concreta compra con Disney

Amazon

Amazon da un paso más para hacerse de más contenido deportivo. Junto con Yankee Global Enterprises y Sinclair Broadcast Group, la gigante de comercio digital compró el 80 por ciento de YES Network de Disney por un monto de US$3,470 millones.

YES Network es la cadena encargada de transmitir los juegos de béisbol de los Yankees y los Nets, los partidos de fútbol del New York City FC y los de básquetbol del equipo New York Liberty. El grupo de inversiones anunció el 30 de agosto que la compra de YES Network podría significar el inicio de una nueva estrategia que "aprovecha la experiencia y el alcance del mercado de tres empresas altamente exitosas".

Para Amazon, esta compra es una oportunidad para que la gigante de comercio digital agregue más contenido deportivo a su servicio de Amazon Prime Video. Actualmente, Amazon transmite "Thursday Night Football" en Prime.

Según The New York Times, una de las motivaciones de compra de Amazon puede ser que el número de suscriptores a Amazon Prime ha disminuido en los últimos años. Además, hay que tomar en cuenta la competencia, ya que Disney cuenta con la aplicación de streaming deportivo ESPN+, la cual cuenta con más de 2 millones de suscriptores.

Amazon no ha respondido a una solicitud de comentario sobre la adquisición de YES Network.

"Las tres compañías trabajarán juntas para mejorar la red y posicionarla estratégicamente para continuar su liderazgo en la transmisión deportiva en todas las formas de distribución", según el comunicado de prensa. No se especifica, sin embargo, cuál es el porcentaje de propiedad que le corresponde a cada una de las empresas involucradas.

La adquisición permite que los Yankees de Nueva York sean, nuevamente, los dueños mayoritarios de la cadena que transmite sus juegos. Hal Steinbrenner, presidente ejecutivo de Yankee Global Enterprises, dijo que piensan expandir la forma en la que los fanáticos de todo el mundo consumen contenido deportivo.

Por otro lado, la venta de YES Network significa que Disney ya no tiene control sobre ninguna red deportiva regional.