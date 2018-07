Amazon ahora permite la colaboración en las listas de compra: reporte

Ben Fox Rubin/CNET

Estás planificando una fiesta de cumpleaños y quieres la participación de tus amigos y familiares en la compra de los globos, los cubiertos, la comida y claro los regalos. Pronto Amazon hará más fácil coordinarlo todo.

El gigante minorista está probando, con grupo limitado de usuarios, la capacidad de colaborar en la creación de listas de compras, reportó Android Police. Actualmente, Amazon permite que otros usuarios vean tu lista de compras, pero con esta función también les permitiría agregar y editar la lista.

Amazon le dijo a The Verge que la opción aún no está disponible para todos y aún no tiene fecha para estarlo.

Pero si te llega la función, lo notarás porque verás un icono que dice "invita" en la página de una lista. Junto habrá una explicación para "invitar a que otros puedan agregar o eliminar productos de la lista". Presionar el icono te ofrecerá un enlace a la lista que puedes compartir. Una vez que acepten la invitación, los otros participantes podrán hacer modificaciones a la lista y dejar comentarios. Los usuarios podrán ver quiénes son todos los invitados a editar la lista y el dueño mantendrá la opción de compartir la lista sin dejar que otros la editen.

Nota del editor: Hemos solicitado detalles de Amazon sobre si la función estará disponible en español y fuera de Estados Unidos.