Amazon lanza carritos inteligentes para hacer compras sin pasar por caja

Amazon automatizó las tiendas de conveniencia con Amazon Go, y ahora quiere revolucionar los carritos de compras.

Los nuevos carritos de compras de Amazon, oficialmente llamados Dash Carts, pueden monitorizar los objetos que los compradores van colocando en su interior y automáticamente crea una lista de ellos y evita tener que pasar por una caja de cobro. Estos carritos comenzarán a aparecer en en tiendas de Los Ángeles durante este año, según un anuncio de la empresa citado por CNBC.

Al igual que para ingresar a las tiendas Amazon Go, los carritos Dash Carts necesitan de una cuenta de Amazon y el app móvil de la empresa para funcionar. El usuario escanea un código QR y la lista de compras de Alexa se desplegará en la pantalla.

Los Dash Carts cuentan con cámaras y sensores que identifican los productos al tiempo que son colocados dentro del carrito. El interior del carrito cuenta con una búscala para pesar productos en caso de que así se necesite (por ejemplo al comprar fruta o verdura).

¿Y qué pasa con tus cupones de descuentos sin una persona en la caja? Los Dash Carts también cuentan con un escáner para que apliques tus descuentos antes de pagar por todos tus productos. Según CNBC, estos carritos están pensados para compras ligeras que generen una o dos bolsas — nada de compras de pánico para el Apocalipsis.

Los Dash Carts no estarán en las Amazon Go, que son tiendas pequeñas pensadas para ir por un puñado de productos y salir, sino en un nuevo tipo de tiendas que, según CNBC, asemejan más a una tienda convencional donde se compran desde frutas hasta alimentos congelados. Por ahora no hay más detalles del despliegue de estas tiendas en otras partes de Estados Unidos.