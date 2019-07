Amazon lanzará una cadena de tiendas distinta a Whole Foods: reporte

Agrandar Imagen Denis Charlet / AFP/Getty Images

Amazon quiere crear una nueva cadena de tiendas a partir de su entrada al mundo de los puntos de venta físicos con la adquisición de Whole Foods, de acuerdo con The New York Times.

Según el reporte, los consumidores podrán entrar y comprar diferentes tipos de artículos en las nuevas tiendas así como hacer pedidos por adelantado desde su dispositivo móvil y pasar a recogerlos ahí, pues tendrían un almacén especial para los productos que se pueden recoger.

La idea de este tipo de tienda fue ideada por Amazon desde 2017, incluso antes de la compra de Whole Foods, dice el reporte. Sin embargo, tras la compra de Whole Foods por US$13,400 millones, los directivos de Amazon retomaron la idea de lanzar una tienda que aceptara tanto compras físicas como virtuales.

Un portavoz de Amazon dijo al Times que la compañía no da comentarios sobre rumores o especulación.

Además de Whole Foods, Amazon ha intentado entrar en la industria de las tiendas físicas con el lanzamiento de proyectos como AmazonFresh que vendía productos perecederos como fruta, pero que nunca ganaron la atención de los usuarios.

La compañía de Bezos también prueba con Amazon Go, una tienda en la que los usuarios son reconocidos por cámaras, pueden entrar a tomar los productos que deseen e irse sin pasar por una caja registradora. Amazon hace el cobro por medio del reconocimiento y su relación con una cuenta de Amazon.

