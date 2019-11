Amazon, Apple, Facebook y Google defienden sus prácticas comerciales

Getty Images

Amazon, Apple, Facebook y Google defendieron sus prácticas comerciales en respuestas a los cuestionamientos de un comité del Congreso de EE.UU. que investiga los temas antimonopolio en el sector tecnológico. La investigación está explorando la competencia en los mercados en línea y si las grandes empresas tecnológicas están participando en una "conducta anticompetitiva".

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes emitió el martes 19 de noviembre las respuestas de las compañías a preguntas detalladas que el comité presentó en septiembre sobre las compañías y sus competidores en el comercio y contenido en línea; comunicaciones relacionadas con adquisiciones y otros asuntos de competencia.

La investigación se produce en momentos en que los gigantes tecnológicos se enfrentan a una avalancha de escrutinio por parte de los reguladores gubernamentales, que los han atacado por posibles comportamientos anticompetitivos, violaciones a la privacidad y el uso indebido de datos. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), las dos agencias que manejan asuntos antimonopolio en Estados Unidos, están estudiando las prácticas comerciales de las compañías tecnológicas.

En su respuesta, Google negó favorecer sus propios servicios sobre sus competidores en buscadores, navegadores de video e Internet, según Reuters. "La gran mayoría" de los clics de las búsquedas de Google van a sitios Web que no son propiedad de Google, dijo la compañía.

Sin embargo, Google dijo que no podía proporcionar gran parte de los datos solicitados por el comité, según Reuters. "No tenemos una definición estándar de qué búsquedas se consideran 'búsquedas de ubicación' y, por lo tanto, no podemos proporcionar la información específica solicitada", dijo Google en su respuesta.

Facebook, por su parte, reconoció haber bloqueado algunas aplicaciones de terceros de su plataforma de desarrolladores para replicar la funcionalidad principal. Cuando se le pidió detalles sobre por qué eliminó aplicaciones como Phhhoto, MessageMe, Voxer y Stackla, Facebook respondió que "restringirá las aplicaciones que violen sus políticas", sin dar más detalles, informó Reuters.

Apple respondió preguntas sobre su navegador y las comisiones de la App Store, pero cuando se le preguntó cuánto había gastado en el desarrollo de su aplicación Apple Maps, Apple respondió solo diciendo "miles de millones", dijo Reuters. Y Facebook negó el uso de datos agregados de comerciantes para lanzar, obtener o cotizar productos de marca privada.

Amazon y Google declinaron hacer más comentarios. Representantes de Apple y Facebook no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.