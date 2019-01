Todos los productos con Amazon Alexa en CES 2019

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Nuestra cobertura de la feria de electrónica CES 2019 ya arrancó. Como de costumbre, el evento estará repleto de anuncios y novedades de electrónica de consumo y hogar inteligente.

Este año, una serie de productos se unirán a la creciente lista de dispositivos compatibles con Alexa, los cuales incluyen barras de sonido, ollas de cocción, televisores HD y más.

Mientras que Google y Amazon luchan por el dominio del hogar inteligente, aquí puedes enterarte de cómo se posiciona Amazon en la batalla de las asistentes virtuales. Asegúrate de volver regularmente a este artículo, porque lo estaremos actualizando con nuevos productos compatibles con Alexa que se presenten en CES.

Nuevos productos que funcionan con Alexa

Esta es la lista de productos que se están presentando en CES y que los fabricantes prometen funcionarán con Alexa.

Agrandar Imagen Asus

Asus Lyra Voice



Esta es la Asus Lyra Voice de US$220. Es una atractiva combinación de una bocina inteligente y un router. La Lyra es compatible con Alexa, gracias a un micrófono integrado.

Agrandar Imagen GE Lighting

Luces inteligentes C by GE



La actual línea de luces inteligentes de GE pronto contarán con compatibilidad con Alexa. Llamada C by GE, la línea cuenta con bombillos LED, interruptores de luz, enchufes y sensores inteligentes. La línea C también se integrará a Google Assistant. La compatibilidad con Apple HomeKit llegará más adelante este año.

Agrandar Imagen Gourmia

Olla Gourmia 11-in-1 Deluxe Multicooker

La fabricante de electrodomésticos Gourmia presentó la olla de cocción 11-in-1 Deluxe Multicooker de US$150 que funciona con comandos de voz de Alexa. También sigue instrucciones dadas a través de Google Assistant y el app móvil Mia de Gourmia.

Agrandar Imagen Klipsch

Barra de sonido Klipsch Bar 48W

La barra de sonido Klipsch Bar 48W de 48 pulgadas contiene el sonido de varios altavoces en una sola bocina. Integra compatibilidad con Alexa. La Bar 48W también es compatible con Google Assistant y Apple Airplay.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Vuzix Blade



Las Vuzix Blade de US$999 son las primeras gafas inteligentes compatibles con Alexa. Las gafas captan video y fotos, y reproducen audio a través de unos auriculares integrados. También puede mostrar imágenes, video, apps y mensajes en uno de los lentes.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.

CES 2019: Sigue aquí toda nuestra cobertura.