"Alexa, ¿por qué estás ganando el mercado de la casa inteligente?"

Parece que cada dispositivo que está conectado al hogar está agregando compatibilidad con Alexa, la asistente virtual de Amazon, dando a Amazon un liderazgo de mando en la carrera para convertirse en el estándar de facto del hogar inteligente.

Aquí en la feria CES de Las Vegas y en general en todo Estados Unidos, está claro que hay un amor por la plataforma de voz basada en habilidades de Amazon y cómo está llevando a las características útiles de casa inteligente a la vida más rápido que cualquier otra plataforma. Pero como alguien que vive en Australia, donde Amazon Echo no se ha lanzado, me quedé preguntando cuándo nos vamos a unir a la pandilla de Alexa. Y ni qué hablar de nuestros lectores en España y América Latina, porque esta inteligente asistente no sabe hablar español.

Foto de Chris Monroe/CNET

No es que estemos resentidos. En la batalla para convertirse en la marca que sea sinónimo de la experiencia de casa inteligente, la puesta en marcha de una huella global será importante muy pronto. En un mercado mundial de electrodomésticos inteligentes y servicios, vender algo en solo 2 de 200 países no te mantendrá en el asiento del conductor durante mucho tiempo.

Hasta la fecha Alexa se ha puesto en marcha públicamente sólo en EE.UU. y el Reino Unido. Eso tiene sentido. Alexa ayuda a Amazon a ganar más dinero sólo cuando está integrado en su conjunto de servicios y puede ordenarle a domicilio compras en almacenes locales.

En Australia, no podemos comprar la mayoría del catálogo de productos de Amazon porque los productos no pueden ser enviados a Australia desde Estados Unidos. Tenemos Audible, tenemos Kindle y solo tenemos Amazon Prime Video. Para llevarnos la experiencia completa de Alexa se requiere una inversión masiva en la infraestructura de almacenamiento que implica mucho más compromiso que sólo la venta de un montón de bocinas inteligentes.

Pero la esencia de una plataforma de casa inteligente no es realmente acerca de la venta de algunos abarrotes y servicios específicos. Se trata de hacer que los electrodomésticos, las luces y los servicios de mi casa trabajen juntos sin problemas. Y son las respuestas fáciles a las preguntas rápidas sobre el clima, las noticias, curiosidades y otros trucos y consejos útiles. Alexa funciona realmente bien para todas estas cosas. Los fabricantes de hardware encontraron en Alexa una plataforma bastante fácil de integrar, dándole esa sensación de punto de inflexión en CES este año. Pero un dispositivo inteligente de pronto está tomando un riesgo si ignora a Alexa en el mercado de EE.UU. en este momento.

Su dominio frágil. Es una capa de software que se puede intercambiar por una alternativa sin demasiados problemas. Los vendedores no se han encerrado en Alexa, sino que están sumando compatibilidad con líder del mercado. En caso de que otra plataforma gane tracción Alexa puede ser reemplazada, o simplemente convertirse en una de varias opciones compatibles, tan rápidamente como se ha agregado a todo en este CES.Alexa ya ha visto a las empresas optar por usar otras tecnologías a su favor.

El refrigerador Instaview de LG fue anunciado por primera vez con Cortana de Microsoft hace apenas cuatro meses. Pero aquí en CES, Instaview lanzó oficialmente con Alexa en su lugar.

Ese refrigerador no va a vender millones de unidades, por supuesto. Pero como ejemplo de la limitación geográfica de Alexa, si se lanza en territorios fuera de la huella de Alexa de Amazon, puede que vuelva a tener a Cortana en esas ubicaciones (o algo más que funcione mejor con el propio webOS de LG).

Foto de Sarah Tew/CNET

Un ejemplo directo de esto es la bocina Lenovo Smart Assistant anunciada aquí en el show. En Estados Unidos, se está lanzando con Alexa. Pero primero, se está lanzando en China con una tecnología de asistente de voz de la empresa AISpeech.

Hay una gran pregunta para Amazon ahora mismo. ¿Podría la compañía dejar que Alexa extendiera sus alas y expandirse globalmente sin importar dónde sus servicios y almacenes se han lanzado? Ella podría perder algunas habilidades, pero todavía sería útil en muchos niveles. Lo más importante, podría aprovechar su gran ventaja estadounidense y solidificar la demanda de Amazon al trono de asistencia de voz.

9:18 Close Drag

Cuando Echo se lanzó en el Reino Unido, vimos mucho amor que le puso al acento local y la cultura local. Así como un precedente vemos que Amazon quiere dar atención detallada a cada mercado en donde lanza Alexa. Se necesita mucho esfuerzo para elaborar chistes culturales e incorporar jerga local, pero no hay duda que a la gente le encanta cuando los productos se preocupan por esos detalles. Todo esto lleva tiempo, por lo que parece improbable que Amazon solo tenga interés en abrir las puertas a los compradores de todo el mundo.

Si Amazon mantiene el status quo de seguir atando a Alexa a EE.UU. y el Reino Unido, le dará a sus competidores una posibilidad de ganar terreno. Instalaría su base para todo el hogar inteligente y la gente programaría para ésta y haría dispositivos compatibles si piensan que es bueno y útil para sus usuarios.

En años anteriores, durante CES, hemos visto cómo el mercado de la casa inteligente se cocina lentamente a fuego lento. Y ahora de pronto Alexa ha aumentado la llama en este mercado y los competidores están en aviso. Muévete rápidamente, muévete ahora o pierde la oportunidad. Pero la puerta no está cerrada. Hay un gran mercado por ahí sin Alexa para competir y un montón de gente dispuesta a saturar tu hogar.

Al final, todos agradeceremos a Amazon por lo que Alexa está haciendo a la industria del hogar inteligente. El ritmo se está acelerando. Todos tendremos una casa más inteligente gracias al liderazgo de Alexa.

Solo queda por ver si todos nosotros, en en resto del mundo, terminamos agradeciendo a Alexa, o tal vez a Siri, Cortana, Viv u otra voz personificada en una caja.

"Alexa, date unas palmaditas en la espalda".

1:11 Close Drag

Con la colaboración de Laura Martínez.