Amazon Alexa ahora puede cumplir casi todas tus solicitudes

Rick Broida/CNET

Si tienes una Amazon Echo y aún no has aprovechado todos los talentos de la asistente virtual Alexa, no eres el único. Y Amazon quiere cambiar esto.

La gigante de tecnología anunció el jueves que trabaja en un código de programación llamado "CanFulfillIntentRequest" que los desarrolladores podrán incluir cuando vayan a crear talentos para la asistente. Este código, aún en fase beta, podría facilitar encontrar las las habilidades de Alexa y así ayudar a los usuarios a realizar las tareas.

Los talentos están conformados por las diferentes aplicaciones y habilidades de la asistente. Sin embargo, además de haber tantos talentos, para usarlos, cada usuario necesita invocar un talento específico. Si los usuarios no conocen o saben que existe algún talento, estos no se utilizarán con frecuencia.

Mediante el aprendizaje de máquinas, el "CanFulfillIntentRequest" podrá entender una solicitud general de un usuario y rastrear todos los talentos de Alexa para encontrar el que pueda satisfacer la petición. Por ejemplo, si el usuario le pregunta a Alexa, "¿Dónde puedo comer comida colombiana en Miami?", los desarrolladores de un talento de restaurantes que usaron el "CanFulfillIntentRequest", podrían conseguir que su talento le conteste al usuario sin que éste tenga que decir, "Alexa abre Yelp y busca restaurantes colombianos en Miami", por ejemplo.

El resultado es que "los consumidores podrán encontrar el talento correcto más rápido, usando palabras de búsquedas que ellos usarían de forma natural", según el blog para desarrolladores.