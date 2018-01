Alexa se queda sin voz en este comercial para el Super Bowl

Captura de pantalla por Laura Martínez/CNET

¿Qué pasaría si Alexa, la asistente virtual de Amazon se quedara sin voz? Fácil. Reemplázala con un montón de gente famosa.

Bueno, al menos esa es la premisa de un divertido comercial de Amazon para el próximo Super Bowl, que fue dado a conocer el miércoles y que incluye a varias celebridades. El spot comienza con el anuncio de una gran crisis: Alexa se ha quedado afónica y el mismísimo jefe de Amazon, Jeff Bezos, está desesperado. Pero no hay de qué preocuparse, pues su personal le asegura tener listos los reemplazos: el chef Gordon Ramsay, la rapera Cardi B, la actriz australiana Rebel Wilson y el actor Anthony Hopkins.

Pero ¿qué hacen exactamente un chef, una rapera y un par de actores para ayudar? Wilson, desde una bañera con burbujas, lanza un par de chistes no aptos para menores cuando le piden fijar el mood para una reunión entre amigos; Ramsay, en un tono bastante molesto, arremete contra un joven de 32 años que quiere preparar un sándwich de queso perfecto ("¡Qué patético! ¿Tienes 32 años y no sabes preparar un sándwich de queso? ¡El nombre del platillo ES la receta!"). Cardi B asegura que NO reproducirá música country por más que el dueño de una Amazon Echo se lo pida, mientras que Hopkins insinúa –en un tono casi perverso– que puede reemplazar al galán de una chica que desea llamarle a su novio...

Por fortuna para todos... Alexa recupera su voz y todo termina en final feliz.

