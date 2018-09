Amazon abrirá un mercado sin cajeros Amazon Go en Nueva York

Shara Tibken/CNET

Amazon anda en busca de trabajadores en Nueva York para ayudarle a innovar cómo los neoyorquinos compran su comida.

Según varios puestos de empleos publicados en la página corporativa de la gigante de tecnología, y encontradas por The Information, Amazon piensa abrir una tienda Amazon Go en Nueva York. Los tres anuncios de trabajo incluyen uno para un gerente de desarrollo que entrenaría a los nuevos empleados, un socio ayudaría a liderar los entrenamientos, un gerente asistente de la tienda y un gerente de tienda.

En los anuncios para estos empleos, Amazon no indica exactamente dónde en el estado de Nueva York estaría ubicado el nuevo mercado Amazon Go. Sin embargo, Amazon llevará este concepto de tiendas sin cajeros a las ciudades de San Francisco y Chicago por lo que nos da la impresión de que la Amazon Go de la costa Este estará en la ciudad de Nueva York. Amazon abrió su primera tienda Amazon Go en Seattle este enero y desde entonces ha abierto dos más.

Microsoft y Walmart también está probando conceptos de compras similares, sin filas y sin cajeros.