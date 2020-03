Amazing Stories: La serie de Spielberg para Apple TV Plus apuesta por la nostalgia

Apple TV Plus

Es difícil juzgar la nueva serie antológica de Apple TV Plus Amazing Stories tras ver únicamente uno de sus cinco episodios.

A diferencia de Steven Spielberg, productor ejecutivo de esta serie, no me crié leyendo la revista Amazing Stories. Tampoco he visto la adaptación televisiva de 1985 de la que él dirigió dos episodios. Apenas recuerdo la Twilight Zone original. Mi primera referencia clara de una serie antológica con un elemento de ciencia ficción y episodios completamente independiente es la muy sofisticada y altamente perturbadora Black Mirror.

"The Cellar", el episodio de Amazing Stories disponible para la crítica y que hará su debut en Apple TV Plus el 6 de marzo, no es Black Mirror.

La serie ha sido desarrollada por Edward Kitsis y Adam Horowitz, creadores de la serie de ABC Once Upon a Time. A juzgar por "The Cellar", Amazing Stories comparte algunos ingredientes con esa serie. Para empezar contiene el tipo de sustancias inocuas (el sexo se practica fuera de cámara, el vocabulario está limpio de toda impropiedad, hay personajes buenos claros y también villanos delimitados) más comunes de la televisión abierta o tipo network. "The Cellar" también tiene cierta cualidad casi como de cuento de hadas.

Con solo 52 minutos de duración, "The Cellar" parece una película hecha para la televisión condensada para tener la duración de un episodio. Sus personajes se describen a grandes rasgos. Nos explican que Sam (Dylan O'Brian) es un "millennial cliché". Es porque le gusta usar un app de citas y tener relaciones sexuales con desconocidas. Su hermano Jacob (Micah Stock) lo describe de esa forma en caso de que el espectador no llegue a la misma conclusión simplemente observando el comportamiento de Sam.

Nada en "The Cellar" es sutil. Todo se explica con el tipo de técnicas que asocio con las series o dramas de la televisión en abierto y los shows concebidos antes de la era dorada de la televisión que comenzó a principios de milenio con series como The Sopranos o The Wire.

"William no va a entender tu perverso gusto musical", Mrs. Porter (Sasha Alexander) le dice a su hija Evelyn (Victoria Pedretti). William es el prometido adinerado que Mrs. Porter le ha encontrado a Evelyn, que adora la música, y solo con esa frase de diálogo ya sabemos que él no puede ser muy bueno. En un episodio que incluye únicamente blancos y negros, que necesita explicar una historia en una cantidad limitada de tiempo, no hay mucho espacio para los matices o personajes ambiguos.

Ten en cuenta que este capítulo también tiene que embutir toda la exposición narrativa referente a elementos de ciencia ficción. No voy a arruinarte nada pero te advierto que, al final de "The Cellar", vas a tener algunas dudas sobre la lógica del funcionamiento de los fenómenos meteorológicos que conforman su mitología elaborada. Pero eso no significa que no puedas disfrutar de la premisa de fantasía que propone la serie.

Desde la secuencia de sus títulos de crédito, con un tema musical compuesto por John Williams para la serie original, Amazing Stories parece querer transportar al espectador a una era de nostalgia que recuerda el mundo de Spielberg de Close Encounters of the Third Kind o E.T. the Extra-Terrestrial. Y aun así "The Cellar" está ambientada en un 2019 con tanto uso telefónico que al ver este capítulo no pude evitar pensar que Apple debería haberse relajado un poco con el product placement del iPhone.

Tengo curiosidad por ver cuáles serán las premisas de los otros episodios. Con las series antológicas puedes aborrecer una historia y a sus personajes y enamorarte de la siguiente. También me intriga saber hasta qué punto "The Cellar" es representativo del tono de Amazing Stories.

Ahora mismo, la serie carece de la complejidad narrativa a la que nos hemos acostumbrado con títulos recientes de ciencia ficción como Westworld, Sense8, Orphan Black o Stranger Things. También es cierto que no esperaba que la formulaica The Mandalorian y su caso de la semana satisficiera a los espectadores de 2019. Estaba segura de que no encontraría su espacio en el espacio altamente competitivo de la peak TV. Y me equivoqué.

Podría ser que la gente quiere simplemente que una serie sea lo que solía ser antes la televisión: una buena forma de desenchufar el cerebro y evadirse durante una hora. En otras palabras, si quieres una dosis de televisión nostálgica que disfrutar con toda la familia, Amazing Stories podría ser lo que estabas buscando. Si quieres que la ciencia ficción te haga pensar obsesivamente y reflexionar sobre los terrores de la tecnología, seguramente prefieras esperar hasta la próxima temporada de Black Mirror.

Aclaración del editor: El marido de Patricia Puentes trabaja para Health en Apple.