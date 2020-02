Amazing Stories: La serie de Apple TV Plus ya tiene tráiler y fecha de estreno

Steven Spielberg regresa a la TV. Ese es el principal mérito de Amazing Stories, la nueva serie antológica exclusiva de Apple TV Plus creada por el director de Jaws y de las películas de Indiana Jones. El servicio de streaming compartió el lunes 17 de febrero un primer tráiler de la serie, que se estrenará el 6 de marzo.

El avance confirmó que la serie tendrá cinco episodios, cada uno abordando una historia diferente, con Steven Spielberg en el rol de productor ejecutivo. Amazing Stories se emitió originalmente en NBC de 1985 a 1987. Aquella versión, creada por Spielberg, trató géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el horror, y contó con directores invitados como Martin Scorsese, Robert Zemeckis y Clint Eastwood, entre otros.

La nueva versión para Apple TV Plus mantiene el formato de antología —al estilo Black Mirror y The Twilight Zone—, con Eddy Kitsis y Adam Horowitz como showrunners de la serie . El primer episodio, titulado The Rift, trata sobre un piloto estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que es transportado a la actualidad.

La serie representa la última aparición en pantalla del actor Robert Forster (Jackie Brown), quien falleció el 11 de octubre de 2019, poco después de concluir su participación en Amazing Stories. En el show también actúan Victoria Pedretti, Dylan O'Brien, Sasha Lane, Edward Burns, Sasha Alexander, Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell y Juliana Canfield, entre otros.

Amazing Stories se estrena el 6 de marzo en Apple TV Plus.