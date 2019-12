Amaluna de Cirque du Soleil: Un show muy femenino pero poco memorable

Amaluna de Cirque de Soleil es uno de los 29 shows que la compañía de circo canadiense presenta actualmente alrededor del mundo.

Sin embargo, a pesar de echar mano de los poderes de la Luna, este espectáculo de la prestigiosa compañía no es uno de sus más memorables. Poco después de salir de una de sus funciones en la ciudad de San Francisco, California, tuve problemas para acordarme de los detalles, algo que no me pasó ni con Volta ni con Luzia.

Esto no quiere decir que Amaluna no tenga muchas de las cualidades que ha hecho a Cirque du Soleil toda una industria en sí misma (la empresa emplea a más de 4,500 personas en todo el mundo, incluyendo a 1,400 artistas de 70 países). El espectáculo está repleto de acrobacias impresionantes (en el aire y el agua), coloridos vestuarios, de música en vivo (la banda, de puras mujeres, incluye a dos guitarristas), de tecnología de punta y de mucho talento.

En Amaluma conocemos a una niña llamada Miranda, a la que veremos enamorarse por primera vez de un hombre que es parte de un grupo que visita su isla. Miranda es hija de la reina Prospera, y cuando inicia el espectáculo están por celebrar que Miranda está a punto de ser mujer. El show es muy femenino, y eso es uno de sus mayores fuertes, y utiliza los ciclos de la luna y de las diosas de la isla como base e inspiración. Tras una tormenta, los visitantes encallan en la isla y por el resto del tiempo veremos cómo Romeo y Miranda hacer todo tipo de piruetas -- literalmente -- para conocerse y enamorarse.

Cirque du Soleil

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, los mejores shows de Cirque du Soleil se caracterizan por algo más que la historia. Aunque está claro de qué trata Amaluna, el tema del show es un tanto abstracto, y las imágenes que nos regala son un tanto familiares para cualquiera que haya visto otro espectáculo de la compañía (sobra decir que el nivel de los actos acrobático es altísimo; el problema es que no son tan diferentes a otros vistos en otras obras de la empresa).

Por ejemplo, todo show de Cirque du Soleil incluye a un comediante, pero las bromas en Amaluna acaban siendo algo predecibles. Lo mismo con la mascota de Miranda, un largarto llamado Cali que hace contorsiones increíbles, pero familiares. Extrañamente, uno de los actos que más me gustó fue uno llamado Manipulation, donde la Diosa del Equilibrio balancea con una mano una cantidad impresionante de ramas de palmera, una más grande y pesada que la anterior.

Otro acto es el de la Diosa de la Luna, de la acróbata Alix Coop, quien le explicó su papel a Erica Argueta, productora de CNET en Español: "En mi papel secundario como Diosa de la Luna soy la madrina de Miranda, el personaje principal y le doy esperanza y valor", dijo Coop. "Me gusta visualizar mentalmente. Así que repaso el acto y el escenario en mi cabeza, y cómo quiero realizar cada acción exitosamente", dijo. "Es una sensación increíble volar, especialmente cuando lo haces a alta velocidad. Es genial. Me encanta".

La música de Amaluna es interpretada en vivo por una banda femenina de rock, con dos guitarras, cello, teclados, bajo y percusiones. La música por lo general tiene un tono de rock progresivo.

Amaluna es dirigida por Diane Paulus y Scott Pask creó los escenarios, basados en la idea de que la obra sucede en una isla. El escenario cuenta con un carrusel giratorio de 25 pies de diámetro que pesa 6,000 libras. Arriba hay una estructura de la que cuelgan hasta tres acróbatas a la vez, llamada Grid y que pesa 8,600 libras. En una escena usan una piscina transparente de más de 7 pies de diámetro.

Como en otras producciones de Cirque du Soleil, los vestuarios, diseñados por Mérédith Caron, fueron impresos en parte en impresoras 3D. Amaluna cuenta con 48 artistas, además de 67 técnicos y especialistas que ayudan a montar la producción. Los 115 miembros del elenco y staff vienen de 23 países, incluyendo Brasil, México, Perú y España.

Amaluna, que hizo su premiere en Canadá en abril de 2012, es una producción móvil bajo la famosa carpa Big Top para 2,600 personas (de 19 metros de alto y 51 metros de diámetro), y viajará por varias ciudades de Estados Unidos. Amaluna se presenta hasta el 12 de enero en San Francisco, del 22 de enero al 23 de febrero en Sacramento (California) y del 2 al 26 de abril en Hong Kong.