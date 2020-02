Altered Carbon: Una segunda temporada que no logra emocionar

Netflix

Toda serie enfrenta un gran reto en su segunda temporada: debe sorprender al espectador, brindarle algo nuevo, pero sin sacrificar los atributos que gustaron al público. Altered Carbon -- la serie de ciencia ficción que estrena su temporada 2 el jueves 27 de febrero en Netflix -- no escapa a este desafío y logra a medias su cometido.

CNET en Español tuvo acceso a los ocho episodios de la temporada 2 de Altered Carbon. Es una temporada que demoró en llegar, pues su primera temporada debutó en Netflix en 2018. Es un show de ciencia ficción, específicamente del género cyberpunk, en el que hay una sociedad dominada por grandes avances tecnológicos, pero en el que este desarrollo conviven con ciudades sobrepobladas, pandillas criminales y malestar social.

Basada en las novelas de Richard K. Morgan, Altered Carbon presenta una mejora en su segunda temporada con respecto de la temporada anterior: ahora la historia va directo al grano, ya no requiere introducir a sus muchos personajes. Los nuevos episodios tienen buen ritmo -- ayuda que ahora solo son ocho capítulos, en vez de los 10 de su temporada 1 -- y dispone de un estupendo diseño de producción, lo que resulta esencial en una historia ambientada 300 años en el futuro.

No obstante, estas mejoras no libran a la serie de resultar confusa en ocasiones y de generar poca emoción en el espectador. Resulta imprescindible haber visto la primera temporada de la serie para entender las motivaciones y conflictos de los personajes principales. No ayuda que el nuevo protagonista, el actor Anthony Mackie, pasa la mayor parte de la temporada con el ceño fruncido y sin exhibir el carisma que exhibe en el personaje de Falcon en las películas del Universo Cinematográfico Marvel.

Como recordarán, Altered Carbon se desarrolla 300 años en el futuro. En este realidad, los humanos han logrado almacenar su conciencia, personalidad y recuerdos en un dispositivo digital, que luego puede insertarse en otro cuerpo creado en laboratorio. De esta manera, una persona, si posee los recursos económicos, puede vivir prácticamente una eternidad.

Esta es la razón por la que en la temporada 1, Takeshi Kovacs fue interpretado por un actor caucásico, Joel Kinnaman (Suicide Squad), y ahora, en la temporada 2, el personaje es encarnado por Mackie (Captain America: The Winter Soldier).

Es un concepto interesante, que plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la conciencia digital y la ética de que haya personas que detentan el poder durante cientos de años, sin jamás cederlo. Es en este universo que aparece Takeshi Kovacs (Mackie), un guerrero que combatía rebeldes y un día cambia de bando. Ahora es un detective independiente, al que contratan, por sus habilidades con armas y artes marciales, para que resuelvan casos.

La gran obsesión de Kovacs es encontrar al amor de su vida, la líder rebelde Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), quien está desaparecida. Kovacs vaga de planeta en planeta hasta que la cazarrecompensas Trepp (Simone Missick) lo trae de vuelta a su planeta de origen, Harlan, para que sirva de guardaespaldas de su magnate.

Esta misión lo pondrá en el camino de Quellcrist, pero será un encuentro distinto a como lo imaginaba Kovacs. Quellcrist está eliminando uno por uno a los llamados Fundadores del planeta Harlan, y la propia líder rebelde no sabe por qué lo hace. ¿Perdió la razón? ¿Es controlada por alguien? Esa es la primera motivación de Kovacs y es el enigma en el centro de la trama de la segunda temporada.

Es justo reconocer que la segunda temporada de Altered Carbon presenta a dos villanos con motivaciones interesantes: el Coronel Iván Carrera (Torben Liebrecht) y la líder política del planeta Harlan, Danica Harlan (Lela Loren).

Pero, sin lugar a dudas, lo mejor de Altered Carbon es el personaje de Poe (Chris Conner), ya visto en la primera temporada. Poe es una inteligencia artificial inspirada en la figura del escritor Edgar Allan Poe, es la mano derecha de Kovacs y es todo un acierto la idea de mostrar a una inteligencia artificial que desea aprender lo que es ser humano.

A diferencia de la primera temporada, en la que hubo muchas escenas con efectos visuales para recrear en detalle una ciudad abarrotada de gente, luces de neón y autos voladores, que evocaba a la película Blade Runner (1982), estos nuevos episodios cuentan con un presupuesto menor. Hay muchas escenas en estudio, sin grandes vistas de la ciudad o el planeta.

Esta segunda temporada es menos épica o cyberpunk, más preocupada con las intrigas de poder y con la relación entre Kovacs y Quellcrist, que solo despega y conmueve realmente hacia los últimos dos episodios. Un aspecto interesante de Altered Carbon es la idea de que Takeshi Kovacs puede cambiar de cuerpo, ser mujer u hombre, así que cada temporada podría ser interpretado por un actor distinto (como pasó de Kinnaman a Mackie), lo que sugiere que Altered Carbon pudiera seguir por muchos años. Hasta que el cuerpo aguante.

La segunda temporada de Altered Carbon se estrena el 27 de febrero en Netflix.