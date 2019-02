Alphabet trabaja en unos zapatos inteligentes para detectar caídas: reporte

Josh Miller/CNET

Tus zapatos pronto serán tu próximo monitor de ejercicios –y salud.

Verily, la división de ciencias de la vida del gigante Alphabet, habría estado trabajando en unos zapatos inteligentes que pueden rastrear tur peso –y movimientos– y detectar caídas. Según reportó la cadena CNBC, Verily ha estado mostrando un par de prototipos a socios potenciales para desarrollar conjuntamente los zapatos.

Los cambios repentinos en el peso de una persona pueden indicar problemas de salud como insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. Tener un par de zapatos que puedan realizar un seguimiento preciso del peso podría ser una forma de alertar a una persona de una afección más grave tan pronto como se detecte.

La tendencia de producir wearables que pueden detectar caídas no es nueva. El año pasado, Apple lanzó su nuevo Apple Watch Series 4, que puede detectar cuando un usuario pierde el equilibrio, por ejemplo. La compañía francesa Helite fabrica chamarras y chalecos de protección para esquiadores, ciclistas y motociclistas que se inflan cuando se detecta una caída. Helite también hace el Hip'Safe un cinturón para personas mayores que infla bolsas de aire para proteger sus caderas en caso de una caída.

Por su parte, el más reciente Apple Watch Series 4 ahora puede detectar caídas, que ocurre con más frecuencia entre los ancianos y hasta puede ayudar a avisar a los servicios de emergencia.

Verily también tiene proyectos para ayudar a luchar contra los mosquitos, otro de lentes inteligentes y un reloj inteligente con electrocardiograma para uso clínico.

Y Verily no es la única empresa que trabaja en hacer zapatos más inteligentes. Nike presentó el mes pasado sus Adapt BB, la última versión de sus tenis que se ajustan automáticamente. Como si la vinculación con Back to the Future no fuera lo suficientemente inteligente, los zapatos de Nike se combinan con tu teléfono para recopilar datos, realizar ajustes e incluso obtener actualizaciones de software.

Verily no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.