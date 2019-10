Alphabet, matriz de Google, querría comprar Fitbit: reporte

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Alphabet, la empresa matriz de Google, está interesada en comprar Fitbit, una empresa especializada en dispositivos de análisis de actividad física, según un reporte de Reuters.

La agencia de noticias reportó las supuestas negociaciones pero no especifica la suma de la oferta. Google y Fitbit no dieron comentarios a Reuters.

Fitbit es una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado de wearables, el cual experimentó un crecimiento anual del 31.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2018, de acuerdo con IDC. Fitbit, la cuarta empresa con mayor cuota de mercado (9.4 por ciento) al finalizar el año pasado, está por detrás de Apple, Xiaomi y Huawei.

Alphabet compraría Fitbit para conquistar un mercado en el que no ha podido demostrar su presencia. Aunque Google tiene el sistema operativo Wear OS (antes Android Wear), las fabricantes como Motorola, LG o Samsung no lanzan tantos relojes como para plantar cara al Apple Watch, el reloj inteligente más vendido. Ante esto, Alphabet se vería beneficiada por Fitbit y su presencia en las pulseras inteligentes, en donde Apple no compite.

Google, sin hacer mucha fanfarria, se ha reforzado por mejorar el desarrollo de relojes inteligentes. En enero, la empresa compró la división relacionada a relojes inteligentes de Fossil Group, una de las pocas empresas que estaba creando relojes inteligentes con Wear OS más atractivos por su diseño casual.