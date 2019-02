20th Century Fox

Con un presupuesto estimado de entre US$150 millones y US$200 millones, según la prensa especializada, Alita: Battle Angel no es el típico proyecto al que Robert Rodriguez suela hincarle el diente. Sobre todo si lo comparamos con algunos de los proyectos anteriores del director texano: Machete tenía un presupuesto de US$10.5 millones y la cuarta de su franquicia Spy Kids costó US$27 millones. Y Rodriguez dirigió su ópera prima, El Mariachi, con apenas US$7,000.

Esta adaptación del manga cyberpunk GUNNM tiene un guión coescrito por James Cameron y Laeta Kalogridis (creadora de Altered Carbon). Cameron se interesó por este proyecto a finales de los noventa cuando, según las notas de producción de Alita: Ángel de combate, Guillermo del Toro le recomendó que leyera esta serie de anime. Pasaron los años y Cameron, que ha estado muy ocupado últimamente con el desarrollo de sus próximas secuelas de Avatar, le pidió a Rodriguez que se ocupara de este proyecto.

A esta película no le falta pedigrí, vaya. Y eso que ni siquiera he mencionado todavía a Weta Digital, el estudio de efectos visuales de Nueva Zelanda y fundado por Peter Jackson al que le debemos hazañas de la captura de movimiento como la trilogía de The Lord of the Rings o Avatar y que también se encargó de Alita.

Sobre el papel todo suena muy bien para un título que empieza a dejar de funcionar a nivel narrativo. Y es que tratar de sintetizar la premisa de esta película en unas pocas líneas es más que complicado. Alita: La última guerrera está ambientada en 2563, han pasado 300 años desde The Fall, un evento de características bélicas y que habría dado inicio a las condiciones de postapocalipsis en las que se viven en el siglo XXVI pero que no me acabó de quedar claro en qué consistió, a pesar de los varios diálogos expositivos y no necesariamente sutiles que hay para tratar de aclararlo.

20th Century Fox

El cibercirujano Dyson Ido (Christoph Waltz) encuentra la cabeza y parte del tronco de una androide en un vertedero de basura de la megalópolis Iron City. Ido consigue fijar la cabeza y corazón encontrados a un cuerpo sintético y Alita cobra vida. La primera vez que esta adolescente sintética abre sus enormes ojos, en un primerísimo primer plano, es difícil no admirar el fotorrealismo más absoluto con el que han creado al personaje. Se ven hasta los poros, aunque pequeños, de una piel que parece completamente real y humana. Y ése es el mayor logro de esta película, que consigue mezclar con absoluta perfección a seres de carne y hueso con seres sintéticos, a objetos reales con otros generados por computadora, sin que se vea donde acaba lo real y empieza la digitalización.

El personaje de Alita está interpretado por Rosa Salazar (Bird Box). La actriz estuvo en el set con un traje completo de captura de movimiento, además de llevar puesto un casco con una extensión para dos cámaras que grababan el rango de expresiones de su rostro en todo momento. El equipo técnico de la película está refiriéndose a esta técnica ya no como la captura de movimiento (motion capture) que se popularizó con el Golum de Andy Serkis en El señor de los anillos, sino captura de actuación o interpretación (performance capture). Y realmente podrás ver una evolución desde lo logrado con aquel personaje y éste.

Alita es una adolescente tratando de entender quién fue antes de que el doctor Ido la encontrara y frustrada porque no puede recordar nada de su vida anterior. A esta historia de paso de niñez a estado adulto y rebelión adolescente se suman otras subtramas. No podía faltar la historia romántica, gracias a la figura ambigua de Hugo (Keean Johnson), cuyo único deseo en la vida es salir de Iron City y ascender a Zalem, la ciudad flotante sobre Iron City donde viven los humanos privilegiados.

Alita y Hugo comparten algunas líneas de diálogo un tanto empalagosas como: "¿Te molesta que no sea completamente humana?", de labios de Alita. "Eres la persona más humana que he conocido nunca", de boca de Hugo. Y la película se encarga de asegurarse que entendamos que Alita es una mujer independiente y no una dama en apuros. De modo que será Hugo el que tenga que ser rescatado por ella tantas veces durante la película que hará que te plantees el criterio de Alita al dejarse encandilar por alguien tan dependiente como él.

Pero el argumento no termina ahí. También hay cazadores de recompensas que tratan de capturar y matar a los androides proscritos. Una subtrama de robo de extremidades cibernéticas para su venta en el mercado negro. Sabremos un poco más sobre la historia de la familia del doctor Ido. La película se verá recompensada por la siniestra presencia de Vector (un Mahershala Ali muy desaprovechado) y Chiren (una también muy desaprovechada Jennifer Connelly, pero impecablemente vestida). Además de referencias y bastantes minutos de metraje dedicados a un deporte llamado Motorball, que es una especie de mezcla de Fórmula 1 y patinaje para androides violentos.

20th Century Fox

Lo que le sobra a Alita: Battle Angel son líneas argumentales e incluso duración. Lo que le falta es un guión con una estructura de periplo del héroe más clásica y sentido del humor. Aunque Waltz consiga decir algunas frases cargadas de sarcasmo como: "Tu cerebro es el de una chica adolescente normal y saludable. Si es que existe tal cosa", apenas hay momentos para las risas durante la película.

A pesar de sus muchos problemas narrativos, Alita: Battle Angel es un espectáculo visual de los de ver en pantalla grande y proyección 3D. Lo justifica el hecho de que filmaran esta película en 3D nativo, además de por la dirección de fotografía de Bill Pope (Matrix) y sus gamas de colores saturadas. Incluso en la pantalla grande es difícil distinguir lo real de lo digital. Además dudo que en dos dimensiones y la tele de casa la lluvia caiga con la misma hermosura sobre la noche de Iron City.

Pero sí tengo la sensación de que este título podría haber sido mucho más efectivo, y emotivo, si además de funcionar a nivel tecnológico con tanta precisión, hubiera sabido contener una historia más precisa.

Reproduciendo: Mira esto: Avengers, Captain Marvel y las películas pop más esperadas...

Alita: Battle Angel se estrena en Estados Unidos el 14 de febrero. Alita: Ángel de combate se estrena en España el 15 de febrero. Alita: La última guerrera se estrena en México el 14 de febrero.

¿Te intriga esta película? Lee nuestra entrevista con su director, Robert Rodriguez, hablando sobre Alita: Battle Angel.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.