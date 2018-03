Graham Bartholomew/Warner Bros

Alicia Vikander no para. La actriz ganadora de un Oscar por The Danish Girl (La chica danesa) saltó a la fama gracias a sus papeles en The Man from U.N.C.L.E. (Operación U.N.C.L.E./ El agente de C.I.P.O.L.) o Ex Machina y ahora está en plena labor promocional de su Tomb Raider. La intérprete sueca se acercó hasta las oficinas de CNET en San Francisco para hablar con nosotros sobre ella y sobre qué la llevó a querer calzarse las botas de Lara Croft más de una década después de que lo hiciera Angelina Jolie.

Una agenda demasiado apretada y un vuelo temprano acabaran ocasionando que nuestra charla con Vikander fuera finalmente vía FaceTime mientras ella y su séquito iban en coche hacia el aeropuerto. Bendita tecnología.

Tengo que empezar preguntándote, ¿cómo pronuncias tu nombre?

No soy "Alishia", soy "Aliska".

Háblanos de tu preparación física para encarnar a Lara Croft...

Hice muchas cosas: boxeo, escalada, natación, ciclismo... Además de mucho entrenamiento con pesas combinado con cardio. Quería cierto tipo de físico. Soy bastante pequeña, así que hice ejercicios específicos para ganar unas 10 ó 12 libras (4 ó 5 kilos).

En la película hay una secuencia adrenalínica en la que vas en bici a toda velocidad por Londres. Imagino que requirió bastante entrenamiento...

Me gusta ir en bici pero sí, tuve que practicar mucho. Además, personalmente he tenido experiencias así en mi vida. Me mudé a Londres con veintipocos años. Tenía una bici para ir de un lugar al otro y casi me atropella un autobús porque no es una ciudad muy apta para ciclistas...

Entonces lo de ir en bici es algo que ahora te limitas a hacer en el cine...

O en un camino rural, pero no en Londres.

¿Qué te atrajo de Lara Croft? Tal vez no era la elección más lógica o natural después de haber ganado un Oscar y tener una carrera "seria"...

Ya tenía previsto hacer esta película antes de ganar el Oscar. Y me gusta que a la gente le pueda sorprender esta decisión. Quiero seguir haciendo proyectos y personajes en ellos que me representen un reto, que sean nuevos y diferentes. Además Lara es un personaje con el que me crié y soy fan de este tipo de películas de acción y aventuras. Siempre había tenido curiosidad por saber lo que implica prepararse para una película de este tipo.

¿Cómo llevas lo de las comparaciones con Angelina Jolie? De hecho, ella también interpretó a Lara Croft después de ganar un Oscar...

Las entiendo porque ambas hemos interpretado a este personaje. Pero cuando la gente vea la película, se dará cuenta de que hemos hecho algo muy diferente. Ella convirtió este personaje en un icono, pero nosotros tenemos que darle algo nuevo a la audiencia. Pero Angelina es una actriz extraordinaria y la admiro también mucho como cineasta y productora.

En CNET en Español somos muy fans de Ex Machina. ¿Qué crees que debe estar haciendo tu personaje, Ava, en estos momentos?

Está ahí fuera en el mundo real. Pienso en ella a veces y me lo pregunto. Creo que su identidad todavía está encubierta. Creo que debe haber conseguido integrarse en la sociedad muy bien.

Háblanos de tu relación con la tecnología. Creo que has tratado de implementar algunos métodos de desintoxicación de tu teléfono...

Lo primero es asegurarte de que no duermes con tu teléfono. Hay gente que me ha dicho: "Pero entonces tienes que comprar un despertador...". Pero en realidad lo único que tienes que hacer es poner el teléfono en la habitación de al lado o en el cuarto de baño o en alguna esquina de la habitación donde no puedas agarrarlo. Se trata de no mirar el correo electrónico sólo despertarte. O de que si te despiertas en mitad de la noche no lo mires. Es algo que me ha ayudado, aunque es difícil y a veces me olvido de hacerlo. Pero creo que cambia la vida.

Hemos notado además que no tienes presencia, ni cuentas oficiales en las redes sociales. Hay muchos actores que las usan para estar en contacto con sus fans...

También hay mucha gente que no las usa. Es una parte muy importante de nuestro mundo y hay mucha gente a quien le encanta hacerlo. Es una forma de comunicarse. Pero mi trabajo ya me permite comunicarme con una gran audiencia. Además prefiero ver una película sin saber demasiado sobre sus intérpretes. Me permite encontrar la ilusión del personaje que están interpretando. Cuanto menos sé sobre ellos, más puedo usar mi imaginación. (Las redes sociales) me dan un poco de ansiedad. Probé Instagram cuando salió. Lo usaba sólo con mis amigos pero incluso así sentía que necesitaba poner algo. Me di cuenta de que no es para mí. Eso no quiere decir que no haya gente creando cosas increíbles. Pero creo que hubo un momento en el que se creía que todo el mundo tenía que hacerlo. Es importante que decidas lo que te parece bien para ti mismo.

¿A qué dispositivo, además de tu teléfono, estás apegada? A mí por ejemplo me encanta mi Kindle cuando viajo...

No puedo, soy una antigua. Necesito libros. He probado las Kindles pero no. Por eso mis maletas siempre son tan pesadas... Pero (en cuanto a dispositivos) mi cepillo de dientes eléctrico. Me encanta. Lo llevo a todas partes.

Pero sólo es eléctrico y no inteligente, ¿verdad?

Ese es el siguiente paso. Un cepillo de dientes inteligente. Voy a tratar de encontrar uno...

¿Qué estás leyendo ahora mismo?

Estoy leyendo The conductor of Russia o algo así se debe titular. Es un libro sueco sobre la economía rusa a principios del siglo XXI. De ficción, pero muy bueno.

¿Qué hay de la tele? ¿Algún guilty pleasure?

Me encanta The Great British Bake Off. He visto todas las temporadas. También todo Master Chef. Y ahora mismo me gustan mucho los documentales, miro todos los que hay en Netflix.

Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft se estrena en Estados Unidos, México y España el 16 de marzo. Puedes leer más sobre la película en nuestro artículo completo sobre ella.

