Apple y Alfonso Cuarón firman acuerdo de contenidos

Apple le confirmó a CNET en Español que ha firmado un acuerdo con el director mexicano Alfonso Cuarón para crear contenidos para su plataforma de streaming de video Apple TV Plus.

Bajo el acuerdo, dijo la empresa, Cuarón desarrollará contenidos de televisión exclusivos para la plataforma en un acuerdo de varios años (la empresa no especificó cuántos, ni divulgó el valor del acuerdo) a través de su casa productora Esperanto Filmoj y -- en colaboración con la casa productora Anonymous Content para algunos proyectos. Gabriela Rodríguez, quien ha trabajado como productora en varios proyectos de Cuarón, será la encargada de la iniciativa desde la sede de Esperanto en Londres.

Una portavoz de Apple no quiso hacer más comentarios sobre el asunto.

Carlos Somonte/Netflix

El director de películas como Gravity, Children of Men y Harry Potter and the Prisoner of Azkaban comenzó su carrera a fines de la década de los 80 en la televisión mexicana con la serie Hora Marcada de Televisa, programa que también fue plataforma para las carreras de Guillermo del Toro y del cinematógrafo Emmanuel Lubezki.

El director creó la serie Believe para NBC, que se transmitió en 2014, y en 2017 se anunció que trabajaba en una serie de horror llamada Ascension, según Variety.

Recientemente, J.J. Abrams, director de películas de franquicias como Star Wars y Star Trek, firmó un acuerdo similar en exclusiva con WarnerMedia para desarrollar proyectos, con un valor de US$500 millones.

En cuanto a Apple TV Plus, otros directores de cine como Steven Spielberg y M. Night Shyamalan también producirán series para la plataforma.

Cuarón estuvo en boca de todos el año pasado gracias a Roma, una cinta sobre México en los años 70 con la que ganó tres premios Oscar (Mejor película extranjera, Mejor cinematografía y Mejor dirección). El filme fue producido y distribuido por Netflix, la mayor plataforma de streaming de video de la actualidad. Además de Apple, que lanzará Apple TV Plus en noviembre, el mundo de los servicios de streaming se saturará con la llegada de Disney Plus, también en noviembre.

Le hemos pedido un comentario a Netflix sobre este acuerdo y actualizaremos la nota cuando responda.