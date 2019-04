Alexa nos espía, Samsung lanza el Galaxy A80

Esta semana hemos conocido una noticia un tanto escalofriante: Alexa podría estar escuchando conversaciones de algunos usuarios más allá de las órdenes que le das al asistente virtual. Amazon habría implementado a un equipo de humanos que no sólo oye lo que le ordenas a tu bocina inteligente, sino que también es capaz de escucharte en otros momentos.

Técnicamente las escuchas son para mejorar la forma en la que Alexa te responde, aunque todo el proceso es un tanto desconcertante. Eso sí, siendo honestos, jamás esperé tener demasiada privacidad una vez que dejé entrar a un asistente virtual en mi casa, sobre todo teniendo en consideración todos los problemas que con respecto a esto han surgido en el último año, no solo con bocinas sino también con la seguridad de cámaras que habrían sido hackeadas, entre otros dispositivos.

Hablemos de cosas más emocionantes. Samsung lanzó una serie de nuevos celulares en un evento internacional, en el que además dio a conocer que la línea Galaxy J, la de teléfonos más baratos, desaparecía, para de esa forma dar paso a nuevos modelos de la serie Galaxy A.

Los celulares Galaxy A20e, Galaxy A40 y Galaxy A80 salen al mercado, aunque aún no conocemos la disponibilidad de los mismos. El más emocionante es el A80, porque tiene una cámara retráctil y pocos biseles y esperamos que un precio más barato que el Galaxy S10e.

Por cierto, el LG G8 ThinQ ha salido a la venta y nosotros ya lo hemos analizado y además hemos hecho una prueba de cámaras, enfrentándolo al Galaxy S10, que ya puedes ver en nuestro sitio Web.

Cambiando de asunto, debes saber que el gobierno de Ecuador decidió eliminar la protección de asilo concedida a Julian Assange, lo que significó el arresto del fundador de WikiLeaks por parte de la Policía Metropolitana de Londres. El hecho estuvo en boca de todo el mundo, y por supuesto las redes sociales reaccionaron a esto.

Y no podíamos dejar pasar un hecho superimportante para la comunidad científica: la primera foto de un agujero negro, realizada en conjunto por varios países, y que nos dejó ver por primera vez una imagen directa de este fenómeno, que parece una fogata desenfocada.

Y por último -- me estás haciendo trabajar mucho hoy -- tengo que recordarte que el 15 de abril caduca el periodo para presentar impuestos en Estados Unidos. Si no lo has hecho o si se te pasó el tiempo, echa aquí un vistazo a nuestra guía.