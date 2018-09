Alexa Hunches, de Amazon, te recordarán que cierres con llave por la noche

Tyler Lizenby/CNET

Alexa ahora sabe lo que necesitas hacer.

El gigante de comercio electrónico desveló el jueves algunas funciones para su asistente inteligente que harán que te recuerde cosas que tienes que hacer en caso. Por ejemplo, si le dices "Good Night" ("buenas noches") a tu Echo, el software podría recordarte que cierres la puerta de entrada con llave si no lo has hecho ya. O te podría decir que has dejado un aparato conectado a la web encendido. Esta nueva función se llama Alexa Hunches, o corazonadas.

Amazon presentó la función durante un evento para la prensa en Seattle.

Después de que Amazon lanzó por primera vez la bocina Amazon Echo original en 2014, el dispositivo se convirtió en un éxito para la compañía y ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de computación de voz. Ahora, Apple, Google, Samsung y Microsoft están compitiendo para crear sus propios asistentes de voz e integrarlos en más dispositivos en un esfuerzo por plantar cara a Amazon. Para mantenerse un paso por delante, Amazon expandió agresivamente su línea de dispositivos Echo, empujó a Alexa a los espacios de hostelería y oficinas e integró Alexa en más de 20,000 tipos de dispositivos.

La Echo de Amazon sigue siendo la bocina o altavoz inteligente líder en Estados Unidos, con un 70 por ciento del mercado, según Consumer Intelligence Research Partners. La Google Home cuenta con el 24 por ciento mientras que la HomePod de Apple sólo tiene el 6 por ciento. Actualmente hay unos 50 millones de altavoces o bocinas inteligentes en uso en Estados Unidos.

Las compañías también se están peleando por hacer que sus asistentes inteligentes sean más inteligentes y más útiles para los consumidores. Google, por ejemplo, promociona el hecho de que su Assistant pueda buscar en el icónico motor de búsqueda de la compañía. Siri de Apple está estrechamente integrada con el iPhone.

Amazon también anunció otras cosas para Alexa. Con una nueva función, Alexa te responderá susurrando, si tú también le hablas susurrando.