Alexa Guard Plus transforma tu Echo en un dispositivo de seguridad

El evento de presentación de Amazon 2020 ha concluido y Alexa recibió una cantidad significativa de funciones que fueron anunciadas. Un anuncio importante fue el de Alexa Guard Plus, una nueva función de seguridad diseñada para reforzar las capacidades de ayuda y reporte de Alexa Guard, por una cuota mensual de US$4.99.

Alexa Guard Plus tiene tres componentes principales: primero, tu bocina Echo o la pantalla Echo Show podrán escuchar una amplia variedad de sonidos, desde puertas abriéndose y cerrándose hasta pisadas y vidrio que se rompa; segundo, tu dispositivo podrá responder, para disuadir a posibles intrusos de entrar (reproduciendo una grabación de perros ladrando, por ejemplo); y finalmente, el dispositivo agregará una línea de emergencia monitorizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana por una empresa externa, que luego dirigirá las llamadas a la policía, al departamento de bomberos o a los contactos personales de emergencia, según corresponda.

Guard Plus también integrará diversos servicios de seguridad de hogar inteligente, por ejemplo, los de Abode, Wyze, las de Ring, de Amazon, A3 Smart Home, Scout y Resideo. Los suscriptores a Ring Protect Plus recibirán Alexa Guard Plus de manera gratuita y cada uno de los servicios mencionados incluirán paquetes de suscripción que incluirán Guard Plus.

