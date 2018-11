Alexa y las bocinas Amazon Echo llegan a México con precios desde 699 pesos

CNET

Siri y Google Assistant tienen nueva competencia en México: Amazon anunció el miércoles que sus bocinas Echo, así como su asistente virtual Alexa, llegan a México a partir de noviembre.

Las bocinas Echo, Echo Plus, Echo Dot y Echo Spot se pueden reservar desde ya en la página de Amazon México y las unidades se comenzarán a entregar el 14 de noviembre. Amazon también anunció que Alexa ya funciona en español en México y ya tiene compatibilidad con algunos skills de terceros como Noticieros Televisa, Cinépolis y Philips Hue.

Precios de Amazon Echo en México

Amazon venderá cuatro modelos de sus bocinas inteligentes, la Echo Dot, Echo, Echo Plus y Echo Spot. El modelo más completo con pantalla, la Echo Show 2, no estará disponible en México — al menos no por ahora. Estos son los precios de los cuatro diferentes modelos ya en preventa:

Echo Dot: 699 pesos

Echo: 1,799 pesos

Echo Plus: 2,199 pesos

Echo Spot: 2,499 pesos

Además de funcionar en México en estos cuatro modelos de Echo, Alexa también funcionará en bocinas compatibles de marcas Sonos, Bose, Harman Kardon y Jabra. Alexa estará disponible en México a mediados de noviembre, una vez que las bocinas comiencen a llegar a manos de sus primeros compradores.

Alexa es la última asistente virtual en llegar a intentar conquistar el mercado mexicano. Apple lanzó recientemente la HomePod en México con Siri ya funcionando completamente en español; Google Assistant fue la primera en desembarcar en México a través de las bocinas inteligentes Home y Home mini.

Amazon Music también en México

Amazon México también anunció que Amazon Music, su servicio de música por streaming sin publicidad llega a México.

El servicio de música a la carta forma parte de la suscripción anual de Amazon Prime que incluye acceso a Prime Video y envíos gratuitos en productos seleccionados.

Los usuarios que aún no son suscriptores a Prime en México pueden tener acceso a 30 días de prueba de Prime, incluyendo Video y ahora también Music.

Amazon también lleva a México Amazon Music Unlimited, que es un servicio diferente a Amazon Music. Music Unlimited tiene un catálogo de más de 20 millones de canciones y tiene un costo (99 pesos al mes) por separado de Prime, mientras que Music tiene un catálogo más reducido (alrededor de 2 millones de canciones) y va incluido en la suscripción a Prime.