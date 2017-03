Cuídate, Siri: Alexa de Amazon ya llegó al iPhone… en EE.UU.

Agrandar Imagen Amazon

Alexa, la asistente inteligente de Amazon, llega al iPhone para pisar el terreno de Siri, la asistente virtual de Apple.

El jueves, Amazon anunció la llegada de su ayudante a través de una actualización para la aplicación de compras Amazon en el iPhone. La llegada de Alexa al app sucederá de forma gradual a partir de hoy y sólo en Estados Unidos.

La aplicación de Amazon ahora incluye un nuevo icono de micrófono en la parte superior derecha del app, justo a un lado del icono de la cámara para escanear códigos de barras. Al presionar el icono del micrófono se invoca a Alexa, quien puede contestar preguntas de todo tipo -- desde quién fue el primer presidente de los Estados Unidos, hasta dónde se puede encontrar papel higiénico.

Por ahora, Alexa en el app de Amazon para el iPhone sólo funciona en inglés (al igual que en el resto de productos compatibles con la asistente).

La actualización ya está disponible en el App Store y se puede descargar sin ningún costo. Sin embargo y de acuerdo con el portal de noticias tecnológicas The Verge, se trata de una actualización gradual que comienza desde hoy para usuarios de Amazon en Estados Unidos; todos los usuarios en el país tendrían esta función la próxima semana.Las compañías con asistentes inteligentes y rivales de Siri suelen llevar su apuesta al iPhone a través de un app. Además de Amazon con su app de compras, Google tiene Now en el app Search y Microsoft tiene el app Cortana. Samsung, que está ad portas de lanzar su propio asistente a fines de mes, aún no ha dicho si hará lo mismo.

Siri se ha sabido ganar a los usuarios gracias a su compatibilidad con dispositivos de Amazon y de terceros. En fechas recientes, Amazon y Huawei anunciaron la integración de Alexa en los teléfonos chinos. La limitante de Alexa es que aún no funciona en español -- ni en muchos otros idiomas.