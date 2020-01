Alexa y Google Assistant compiten por ser el centro de atención en CES 2020

James Martin/CNET

En una fiesta en el stand de exposición de Amazon para CES 2020, en el hotel Venetian, Shaquille O'Neal y Guy Fieri bromeaban con una bulliciosa multitud mientras ambas celebridades servían vasos de un cóctel rojizo y aromático que habían preparado con la ayuda de Alexa de Amazon.

Mientras tanto, en el amplio stand de dos pisos de Google en el exterior del Centro de Convenciones de Las Vegas, el gigante de las búsquedas construyó una elaborada atracción similar a un cuarto de escape para mostrar su producto rival: Google Assistant. Como parte de la experiencia, los asistentes debían dar comandos de voz mientras recorrían un mercado y una cocina de casa, mientras un animador bromeaba con el público a través de un altavoz.

En lo que se ha convertido en un rito anual, los dos nombres más importantes del sector de la tecnología de voz aprovechan el CES, la feria tecnológica mundial en Las Vegas, para promocionar sus asistentes digitales. Cada compañía quiere que su asistente sea el componente central de un futuro que anticipan será controlado por la voz.

Como en el pasado, Amazon y Google trataron de superarse mutuamente presentando una serie de nuevas asociaciones comerciales, dispositivos y habilidades controladas por voz, con la esperanza de convencer a aún más empresas y clientes de que se unan a sus ecosistemas.

Los reporteros de CNET Richard Nieva, quien escribe sobre Google, y Ben Fox Rubin, quien informa sobre Amazon, estuvieron en la feria tecnológica de Las Vegas toda la semana y debatieron sobre cuál de las compañías causó mayor impacto en el evento.

Nieva: En este punto, Google y Amazon llevan tres años de competencia en CES.

Rubin: Sí, y ha pasado tiempo suficiente como para que gran parte de lo que hacen en el evento se haya vuelto predecible. "Hemos incorporado Google Assistant a este nuevo artilugio". "Nos hemos asociado con esta nueva compañía para agregar compatibilidad con Alexa a esta chuchería".

Nieva: Google definitivamente tiene una fórmula. Y este año no hizo mucho por desviarse de ella. Construyó un gran stand con experiencias de fantasía para los asistentes. Contrató a un ejército de personas, vestidas totalmente de blanco, para que explicaran al público de la conferencia cómo funciona Google Assistant. Pegó la frase "Hey Google", las palabras que activan su servicio, en el monorriel de Las Vegas.

Pero la compañía en realidad redujo un poco las cosas este año. El stand era más contenido que el del año pasado, cuando construyó una atracción de parque temático similar a "It's a Small World". No me malinterpretes: el cuarto de escape es muy elaborado, pero no tan grandioso.

Ben Fox Rubin/CNET

Rubin: En comparación, yo diría que Amazon aumentó su presencia en el show de este año, con tres exhibiciones separadas para mostrar los dispositivos con tecnología de Alexa, las asociaciones con el sector automotriz y los dispositivos de seguridad para el hogar Ring. Y para dar a todo algo del estilo de Las Vegas, llevó no uno sino dos autos deportivos Lamborghini rojo carmín al área de exhibición, para destacar su trabajo al incorporar controles de Alexa a los vehículos.

Daniel Rausch, ejecutivo de productos para el hogar inteligente de Amazon, me acompañó en la exhibición de Alexa en el Venetian para mostrarme todas las cosas del hogar inteligente que utilizan el asistente de voz, incluyendo una nevera, juegos de mesa, un dispositivo que da galletas para perro e incluso una cama que reproduce música. Dijo que, mirando al futuro, la compañía quiere agregar más funciones a Alexa para hacerla más útil, y destacó que no todo tiene que ver con incorporar inteligencia artificial a más cosas.

Nieva: Los anuncios de productos de Google también parecieron reducirse un poco en comparación con el año pasado. En el CES 2019, Google introdujo un modo intérprete para Google Assistant, una función que permite a dos personas mantener una conversación mientras hablan diferentes idiomas. Vimos una impresionante demostración en vivo el año pasado. Y ya estaba listo para su uso: la compañía lanzó un programa piloto en mostradores de conserjería de hoteles.

Este año, la gran presentación de producto fue una función de lectura de pantalla que permite a Google Assistant leer textos largos, como artículos y publicaciones de blog, con una voz natural. También es genial, pero Google se refirió al anuncio como un "anticipo" y fue decepcionante que no permitiera a los periodistas probar la función por sí mismos.

Reproduciendo: Mira esto: Este es el loco booth de Google en CES 2020

Rubin: Amazon presentó una gran cantidad de nuevos dispositivos [compatibles con] Alexa en la feria, aunque no creo que ninguno de esos productos haya generado un gran impacto en esta oportunidad. Hace dos años, Kohler presentó un inodoro controlado por Alexa que despertó mucha atención. Un nuevo modelo de auriculares inalámbricos no puede tener el mismo impacto.

La compañía también se asoció con ExxonMobil para permitir que los clientes que cuentan con Alexa en sus autos paguen por el combustible en 11,500 estaciones en todo el país simplemente pidiéndoselo al asistente mientras están en el surtidor.

Nieva: El principal anuncio de Google no fue una característica de producto, sino una estadística: 500 millones de personas utilizan Google Assistant cada mes. Es la primera vez que Google revela cifras sobre los usuarios del servicio. Algunos otros productos de Google tienen por lo menos 1,000 millones de usuarios cada uno, entre ellos Google Maps, Chrome y Google Drive. Google Assistant está a medio camino y es un hito realmente notable.

Rubin: En el caso de Amazon, la compañía reveló que actualmente existen "cientos de millones" de dispositivos con tecnología de Alexa en todo el mundo, más del doble de la cifra de 100 millones que la compañía anunció en el último CES.

Nieva: Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas cifras son turbias. Google dijo el año pasado que Google Assistant está en 1,000 millones de dispositivos. Pero la mayoría de esos dispositivos son teléfonos Android, que vienen con Google Assistant preinstalado. Además, ¿qué significa realmente "cientos de millones"?

Rubin: Estoy de acuerdo. Estas compañías son irritantemente vagas sobre estos temas.

También para el caso de Amazon, no todo fueron buenas noticias. Ring, una compañía de seguridad para el hogar de la que Amazon es dueña, fue sometida a mucha presión en la feria luego de varias cuestionables fallas de seguridad en los últimos meses. Esta semana, el presidente ejecutivo de Ring habló sobre cómo están trabajando para mejorar la privacidad y la seguridad, pero es obvio que tienen que recuperar la confianza, y sus presentaciones de nuevos productos en CES quedaron totalmente opacadas.

Nieva: Sí, esa es un área en la que Google salió bien librado. No me malinterpretes. La compañía está teniendo que lidiar con muchas controversias: varias investigaciones antimonopolio, una fuerza laboral descontenta y el desafío interminable de tratar de eliminar el contenido tóxico de YouTube. Pero en términos de controversias sobre productos, Google no empezó la semana con el tipo de presión que Amazon tuvo con Ring.

Ben Fox Rubin/CNET

Rubin: Entonces, en definitiva, ¿cuál de estas compañías crees que llamó más la atención en el CES y logró lo que se proponía hacer?

Nieva: El año pasado, pensé que Google hizo mejor las cosas. Pero este año, se sintió como más de lo mismo.

Rubin: Para mí, aun con las continuas dificultades de Ring, Amazon ha incorporado a Alexa en el entramado del CES y, además, en muchos dispositivos en el evento. Por eso, diría que hizo un mejor trabajo destacándose esta vez y ganó este año frente a Google.

Nieva: Estoy de acuerdo. El vencedor de este año fue Amazon.

Dicho esto, ninguna de las compañías logró ser el centro de atención en el CES 2020. Hubo otras cosas que estimularon la imaginación de las personas. Todo el mundo estuvo hablando sobre Impossible Pork [carne vegetal que imita a la carne de cerdo] y sobre Neon, una compañía de Samsung que desarrolla avatares con inteligencia artificial que parecen humanos.

Rubin: Tengo la esperanza de que en CES 2021 se presente una Impossible Chicken Wing hiperrealista con inteligencia artificial controlada por Alexa, o tal vez por Google Assistant. Sería algo realmente fantástico.