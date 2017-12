Alexa ahora te puede despertar con música

Chris Monroe/CNET

No importa si te gusta una canción noventera como "Despertar", del grupo español Héroes del silencio, una más nueva como "Nuevo Día", de la cantante cubana Gloria Estefan, o la muy bailable contemporánea "Mi Gente", del colombiano J. Balvin, ahora puedes comenzar el día escuchando la canción que quieras gracias a una actualización de Amazon Alexa.

La asistente virtual de Amazon, que impulsa las interacciones de voz entre las bocinas Echo y los usuarios, ahora podrá despertar a sus dueños con música en vez del tedioso sonido de la alarma. Alexa podrá escoger entre canciones de los servicios de streaming de música Amazon Music, Spotify, Pandora, TuneIn, SiriusXM y iHeartRadio para hacerte mover la cintura por las mañanas.

Simplemente debes decir, "Alexa, wake me up at 6 a.m. to Marc Anthony's 'Vivir la Vida'", por ejemplo, y listo (puede ser la hora y la canción que cada quien desee, claro). La bocina Echo, vinculada a la cuenta, reproducirá la canción a la hora indicada.

Por fortuna, más latinoamericanos podrán probar esta nueva función ahora que las bocinas Echo, Echo Dot y Echo Plus se pueden conseguir en Colombia, Chile, Panamá, Perú, El Salvador, Ecuador y Costa Rica, aunque desafortunadamente, Alexa sigue sin hablar en español, por lo que las órdenes seguirán siendo en inglés.