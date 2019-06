El creador de La casa de papel inicia el rodaje de su nueva serie en Netflix

Netflix

Hace exactamente un año, en julio de 2018, Netflix negoció un contrato de exclusividad con Alex Pina, creador de la serie La casa de papel. Y ahora, este jueves, la plataforma de streaming ha anunciado cuál es la nueva serie original escrita y concebida por Pina dentro de este acuerdo.

Se trata de White Lines, protagonizada por Juan Diego Botto, Marta Milans y Laura Haddock, entre otros, cuyo rodaje inició esta semana en diferentes locales de las Islas Baleares, como Mallorca e Ibiza.

El rodaje de la serie —que contará con 10 episodios de 60 minutos— finalizará el próximo mes de octubre y su elenco incluye a Laura Haddock (interpretó a Meredith, la madre de Peter Quill en Guardians of the Galaxy), (Shazam), Juan Diego Botto (Good Behavior), Laurence Fox (Lewis), Nuno Lopes (Saint George), Daniel Mays (Rogue One: A Star Wars Story) y Angela Griffin (Turn Up Charlie).

White Lines trata sobre la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de haber desaparecido en Ibiza. "Su búsqueda la arrastrará a un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro en un lugar donde la gente vive al límite", indica el comunicado de Netflix.

Además de creador y guionista, Alex Pina también es productor de la serie junto con Cristina López Ferraz y Chris Croucher. Los directores son Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way.

Netflix no ha revelado por ahora la fecha de estreno de White Lines.