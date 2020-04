'La serie funciona en consumo compulsivo': Álex Pina, creador de La casa de papel

Pablo Cuadra/Getty Images

Si, como yo, estás esperando con impaciencia el estreno de la parte 4 de La casa de papel este 3 de abril, te gustará leer esta entrevista reciente que tuve con el creador de la serie: Álex Pina.

El veterano guionista y productor español de televisión habló conmigo desde su casa en Madrid, en videoconferencia vía Hangouts, y reflexionó sobre el momento de adicción a las series que se está viviendo a nivel internacional.

He podido ver ya los cinco primeros episodios de La casa de papel 4 y me ha dado mucha vida estos días de confinamiento. ¿Crees que una ficción como esta puede ayudar a la gente a desconectar y evadirse en momentos tan complicados?

Lo hablaba con un amigo guionista. Lo que ocurre es que hay una parte dramática que es consciente y una parte también atmosférica subliminal que sobrecoge. Necesitamos válvulas de oxígeno. La serie es una ventana casi a dejar la mente en blanco por la adrenalina, por la velocidad. No solo por la velocidad del ritmo y la velocidad narrativa, sino también por la velocidad emocional con la que se cambia de género y se cambia de sensaciones. Es una serie que le pide mucho al espectador y que quizás en estos momentos es una ventana de evasión mucho más necesaria que en otras ocasiones.

¿Va a ser la cuarta la última temporada de La casa de papel? ¿Podemos esperar que quede abierta?

No puedo contar nada, tengo un cinturón de bombas que me ha puesto Netflix y en cuanto hable algo, salto por los aires. No puedo hacerlo.

¿Cuál crees tú que es el secreto de una serie tan específica, tan intrínsecamente española, que ha tenido este éxito absoluto a nivel internacional?

Estamos acostumbrados a ver thrillers y el género del atraco perfecto, aunque no se había hecho nunca en televisión por la envergadura y lo demente que es hacer un atraco de mil minutos.

Lo que tiene precisamente la serie es la idiosincrasia española. Adosado a un género absolutamente racionalista norteamericano o anglosajón, está todo ese mundo latino, esa hipérbole afectiva, emocional, en donde la amistad, el amor, lo romántico, lo fraternal, las relaciones paterno filiales son casi tan importantes como la trama del atraco. Eso hace que la serie sea distinta y tenga un valor latino. Hoy en día donde está todo absolutamente clonado, donde todas las ficciones se parecen, es un soplo también de rango diferencial.

Aparte que la serie fusiona a lo latino, lo emocional y debajo le hemos metido lo español, la comedia negra berlanguiana y en algunos casos casi landista, de vodevil español de toda la vida. Y debajo le hemos incrustado un calado, una mirada de conciencia casi filosófica de hacia dónde estaba yendo el mundo después del 15-M en España.

¿Puedes hablar un poquito más del humor marca La casa de papel?

Trabajamos siempre con una mirada cómica porque hace que el drama se convierta en tragicomedia y tenga una digestión absolutamente mucho más eficaz. Cuando estás emocionado tienes una pulsión catártica de querer reírte. Si [sumas] comedia a emoción, te ríes con más ganas y lloras con más ganas y esto realmente hace que el espectador sienta más. Al final la ficción vive de hacer sentir al espectador. Y aparte que la comedia es absolutamente una idiosincrasia española. Hacemos comedia negra, que difícilmente podrían hacer en el mundo norteamericano, que es más pacato, más políticamente correcto. Incluso el [humor] británico, aunque tenga una vena de humor negro. Aquí hay una cultura de hacer reír con la tragedia y está en el propio Quijote.

¿Cómo surgió la idea para el personaje de Najwa Nimri?

Queríamos hacer un personaje, una nueva inspectora, que fuera lo más cercano al Joker posible. Al primer joker, al de Jack Nicholson. Hablé con ella y le dije: "Mira, queremos hacer un personaje expansivo, excesivo, histriónico y que tenga capacidad de jugar con el humor negro. Y además que está embarazada de nueve meses". Y me dijo: "Es perfecto para mí". Le da una dimensión brutal, de show excesivo y hace que la carpa de policías, que suele ser un lugar más gris, tenga colorido.

Háblame de la importancia que Netflix comprara la serie a Antena 3 y la distribuyera de forma internacional en su plataforma...

La serie es adictiva. La casa de Papel provoca muchas sensaciones que llevan al espectador a un estado donde la adrenalina despierta emociones. Es una pulsión. Y cuando tienes que esperar cortes de 11, 14 minutos, tres cortes durante una ficción, se produce una quiebra y eso pervierte la sensación del espectador.

Hoy en día hay una cosa que se llama libertad del espectador. Decidir cuándo, cuántos y cómo quiere ver la serie y a qué hora. Estábamos acabando con un modelo de televisión generalista y la serie fracasó [en Antena 3]. Funcionó bien durante un tiempo y tuvo una caída que correspondía probablemente, con lo que se ha visto después, con la frustración del espectador de no poder ver en la forma o en las condiciones que necesita la serie, que él quería. Hay una lectura evidente y es que la serie funciona como funciona: en consumo compulsivo.

Hoy la ficción seriada de televisión es el movimiento de cultura popular más importante, el más universal, el más bestia en términos populares. El cine lo era hace 20-25 años. Las series antes eran el hermano menor y hoy está empezando a torcerse. La mayor creatividad está en televisión. Se está produciendo un trasvase y está ocurriendo también en los modelos de consumo. Las series son lo más consumido masivamente y eso hace que de lo que se hable en el trabajo, en los bares... sean las series de televisión. Y uno tiene la sensación de ser idiota porque no ha visto determinada serie, determinado capítulo.

¿Qué series consideras tú que son imprescindibles? ¿Qué has visto últimamente que te haya gustado especialmente?

Hoy es imposible tener como una especie de baremo de paralelismo con la gente, porque la oferta es absolutamente descomunal. Hace dos días empecé a ver Los Soprano otra vez, porque en su momento no la vi entera. Y de pronto en este confinamiento tuve como una especie de sensación de querer volver a algo que había dejado inacabado en su momento. Me doy cuenta de la enorme influencia que tiene Los Soprano en todo lo que estamos haciendo y en la ficción contemporánea. En estos tiempos que corren, probablemente hay que buscar ficciones que tengan gran vocación de evasión. A mí Breaking Bad me produjo una gran adicción y la disfruté mucho. Fleabag puede ser una serie interesante para ver durante estos días. Me gusta mucho, quizás es una serie más densa, [The Crown]. Para mí es una de las series mejor escritas del panorama actualmente. No se puede ser más preciso. Es un ejercicio de orfebrería la escritura que hace Peter Morgan en The Crown. No se puede decir más con menos palabras. Es una ficción que quizás es un poco élite, pero me parece absolutamente recomendable.

¿Qué más estás haciendo estos días para mantener la cordura? ¿Yoga, meditación, pasear por el pasillo?

Creía que había terminado esta mañana las promos y justo, cuando me han llamado [para la entrevista], estaba subiendo las escaleras. Vivo en un piso 14 y llevaba siete series de 14 pisos. Estoy totalmente desfondado. Nunca me habían dolido tanto los gemelos. Pero hay que hacer ejercicio y es la única forma. Está todo el mundo loco, haciendo ejercicios, tablas de YouTube... Yo estoy subiendo pisos. Se me van a poner las piernas como un toro.