El guionista y director británico Alex Garland se ha hecho un nombre en la industria cinematográfica gracias a títulos como 28 Days Later... o su debut en la dirección Ex Machina. Ahora adapta para la gran pantalla la novela Annihilation, que también ha dirigido. Garland se pasó por la redacción de CNET en San Francisco (queremos pensar que mientras estaba en la ciudad buscando localizaciones para su nueva serie Devs). A continuación nuestra entrevista con él, que también puedes consumir en formato videográfico.

Tu primera novela, The Beach, se publicó cuando tenías 26 años. Danny Boyle dirigió su adaptación cinematográfica y Leonardo DiCaprio la protagonizó. ¿Eras consciente entonces de que tanto éxito no es lo normal?

Es algo que no estaba esperando. Fue una sorpresa y un poco extraño porque hizo que tuviera que pensar sobre mí mismo como un escritor. Cuando estaba escribiendo el libro era más como un experimento. Y durante años te sientes un poco como un tonto que ha conseguido burlar el sistema. Y al final te das cuenta de que tienes tanto derecho como cualquiera a lo que ha sucedido y te acostumbras.

¿Qué te llevó de escribir novelas, a escribir guiones (28 Days Later..., Never Let Me Go) y luego dirigir los guiones que escribías (Ex Machina, Aniquilación)?

Fue simple. Escribes un libro en una habitación, solo. Cuando fui a visitar el set de la película de ese primer libro que estaban adaptando, me di cuenta de que es una colaboración. Hay mucha gente, unos ayudándose a los otros. Es divertido. Es un trabajo duro pero también se disfruta y pensé que prefería hacer eso que pasarme otros tres años escribiendo un libro, solo.

Creo que puedes ser un poco obsesivo cuando escribes de hecho...

No sólo cuando escribo. Es mi vida [risas]. Pero en realidad es más simple que todo eso. Una película es algo que se hace en colaboración y una novela no. Y prefiero la colaboración.

¿Qué más te obsesiona en la vida?

No eres mi psicoanalista. No me puedes preguntar eso [risas]. Cosas. En realidad lo que me obsesiona son las ideas. Una idea en particular puede quedar atrapada en mi cabeza. Leo cosas sobre ello, miro clases sobre ello. Puede ser algo relacionado con la política o con la ciencia o con la vida. Hasta que acabo absorbiendo cuanto más mejor de esa idea.

¿Podrías dirigir una película sin haber escrito su guión?

No.

¿Por qué no?

No me interesaría. Soy un escritor. Me veo a mí mismo como escritor, [escribir] es lo que hago básicamente.

En Annihilation repites con Oscar Isaac después de trabajar con él en Ex Machina. ¿Te gusta tanto como a mí?

Y probablemente por los mismos motivos que a ti. Adoro al tipo. Es un actor excepcionalmente bueno, muy inusual. Con muchísimo talento. Pero es que además, nos llevamos bien. Me hace reír. Es un tipo fantástico que tener en el set. Estamos en contacto también cuando no estamos trabajando juntos en una película. Es un colaborador fantástico. Aporta cosas que no se te habrían ocurrido. Lo hace todo mejor.

Escribí sobre Aniquilación antes de ver la película o leer el libro de Jeff VanderMeer y no logré entender cuál era su trama. Parece imposible de resumir. ¿Fue ese parte del atractivo hacia esta historia?

Supongo que en cierta manera sí que lo fue. Cuando leí el libro no tenía una idea clara sobre si entendía el libro, pero tenía una idea clara de que el libro me encantaba. Y una parte de ello también tiene que ver con tratar de agarrarse a esa idea de misterio.

Y creo que sólo leíste el libro una vez...

La mayoría de libros sólo los leo una vez. No suelo releer. Pero empecé a trabajar en el guión muy poco después de haberlo leído. Sé que es extraño pero me pareció lo apropiado. Es un libro valiente y me pareció una forma valiente de abordarlo.

Y no estás interesado en dirigir también la segunda parte de esta trilogía...

Personalmente no. En parte creo que porque cuando estaba haciendo esto había un único libro todavía. Y fue a lo que reaccioné en mi adaptación, porque Jeff todavía estaba escribiendo los otros libros. Pero también es una cosa personal. No quiero trabajar en franquicias. Una película lleva entre dos años y medio y tres años. Cuando terminas, quieres hacer algo nuevo.

Creo que has dicho que el drama más interesante que viste el año pasado fue The Handmaid's Tale...

El mejor, más interesante, todo... Fue fantástico.

¿Drama de cualquier tipo? Televisión, cine...

No separo entre televisión y cine. Es el mismo medio. Hay diferencias, pero fundamentalmente tienen más en común de lo que tienen diferente. Pensé que era increíblemente hermoso y poderoso. Además de tener una dirección e interpretaciones fantásticas.

Tu esposa tiene ascendencia británica y mexicana y nos preguntábamos si hablas español...

No. Cuando nuestros hijos eran pequeños, ella les hablaba en español. Y creí que tal vez sería capaz de aprender a la vez que ellos [risas]. Lo intenté. Ellos sí que lo hicieron pero siempre respondían en inglés. Es una cosa muy extraña. Puede hablar con ellos en español y ellos la entienden, pero si les preguntas cuál es la palabra en español para decir algo, no saben cuál es. Es interesante cómo funciona el cerebro en relación al lenguaje. De modo que prácticamente no tienen vocabulario, pero sí una muy buena comprensión.

¿Y tú también adquiriste esa comprensión con ellos?

No, en fragmentos. Creo que nunca he sido bueno con los lenguajes. También creo que la edad es relevante. Ahora tengo 47 años, pero entonces tenía treintaitantos y es más difícil aprender idiomas.

Annihilation o Aniquilación se estrena este viernes 23 de febrero. Puedes leer nuestra crítica de la película aquí.

