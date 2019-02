Alcatel 3: un celular en hermoso en color Twilight se estrena en MWC

La compañía china TCL nos ha dejado varias novedades de sus marcas BlackBerry Mobile y Alcatel durante la última edición del Mobile World Congress.

En el caso de Alcatel, la empresa presentó tres dispositivos para su catálogo de 2019: el Alcatel 1S, el Alcatel 3 y su versión más básica, el Alcatel 3L.

Con el Alcatel 3, el fabricante se ha esforzado en añadir prestaciones interesantes y un diseño acorde con las tendencias del mercado, pero a un precio muy económico con el fin de competir dentro de un mercado tan saturado como el de las gamas media y entrada.

Así, el Alcatel 3 es un teléfono con una pantalla de 5.94 pulgadas bien ajustada, sin apenas biseles, gracias a la incorporación de un notch o muesca en forma de gota, similar al que encontramos en teléfonos como el OnePlus 6T.

Pero lo que más llama la atención de este teléfono es su diseño, con una trasera acabada en un material brillante con efecto espejo y un color degradado en dos tonos distintos: uno azul combinado con negro y otro azul combinado con morado.

Respecto a las especificaciones internas, el teléfono llega con un procesador de ocho núcleos acompañado de dos combinaciones de memorias: 3GB de RAM y 32 de almacenamiento interno o 4GB de RAM y 64 de almacenamiento interno.

En el apartado fotográfico el teléfono ofrece un sistema de cámara dual en la parte posterior formado por dos sensores de 13 y 5 megapixeles y un sensor de 8 megapixeles en la cámara principal.

Como vemos, el Alcatel 3 es un celular con unas especificaciones bastante buenas para un precio que se situaría dentro de la gama de entrada, algo que unido a su diseño, le dan bastante potencial dentro de su segmento.

Por el momento TCL no nos ha confirmado el precio del celular, pero su precio en la versión superior (4GB/64GB) no superará los US$200. Respecto a su fecha de lanzamiento, llegará a todos los mercados en el segundo trimestre de 2019.

