Aladdin: nuevo tráiler pone el foco en las canciones y el Genio

Disney lanzó el martes el segundo tráiler de Aladdin, la nueva versión con actores del clásico animado de 1992. En este reboot, Will Smith dará vida, gracias a efectos visuales en computadora, al Genio azul de la lámpara.

Este nuevo avance es importante por varias raciones: confirma que la película será un musical, pues escuchamos las versiones de las canciones "A Whole New World" y "Friend Like Me". Además, se muestra más al personaje del Genio; se le ve haciendo magia y siendo carismático, como cabe esperar de una actuación de Will Smith.

Aladdin se estrena en cines el 24 de mayo.