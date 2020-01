Al Pacino nos muestra cómo cazar nazis en el tráiler de Hunters

¿Sabes cómo se caza a los nazis? Si la respuesta es negativa, aquí tienes a Al Pacino (The Irishman) para enseñarte.

Este 3 de enero se estrenó el tráiler oficial de Hunters, la serie creada por el debutante David Weil, producida por Jordan Peele (Us, Get Out) para Amazon Prime y que se estrenará el próximo 21 de febrero de 2020.

Hunters cuenta la historia de Meyer Offerman, un sobreviviente del Holocausto, líder de un ecléctico grupo de personas, que se dedica a buscar nazis en Nueva York de los años 70. En esta cacería se encuentran con un enemigo mayor: un plan para instaurar el Cuarto Reich en Estados Unidos.

A ritmo de Psycho Killer de Talking Heads, Pacino es acompañado por:

Logan Lerman como Jonah Heidelbaum.

Kate Mulvany como Sister Harriet

Tiffany Boone como Roxy Jones

Carol Kane como Mindy Markowitz

Saul Rubinek como Murray Markowitz

Josh Radnor como Lonny Flash

Louis Ozawa Changchien como Joe Torrance

Jerrika Hinton como Millie Malone

Greg Austin como Travis Leich

Dylan Baker como Biff Simpson

Lena Olin como The Colonel.

A continuación puedes ver el tráiler: