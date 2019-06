Ajit Pai, jefe de la FCC, odia las robollamadas tanto como nosotros

Alex Wong / Getty Images

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU., Ajit Pai, ha expresado abiertamente su disgusto por las llamadas ilegales, también conocidas como "robollamadas" (o robocalls). Pai dijo que las llamadas no deseadas son la principal queja de los consumidores de la FCC cada año. En un artículo de opinión publicado en USA Today el jueves, Pai dijo que las llamadas automáticas deberían estar bloqueadas por defecto.

"Si los estadounidenses pueden ponerse de acuerdo en una cosa en estos días, es en que están hartos de llamadas telefónicas. Las llamadas estafa. Las llamadas de países extranjeros a las 2 am. El engaño del identificador de llamadas, que ocurre cuando una persona falsifica la información del identificador de llamadas para hacer que parezca que están llamando desde tu código de área", dijo Pai.

En mayo, Pai emitió una propuesta, que la FCC votará el jueves en la reunión de la Comisión Abierta, que permitiría a los proveedores de servicios inalámbricos bloquear esas llamadas automáticas a los clientes de forma predeterminada. Las empresas también permitirían a los consumidores bloquear llamadas de números desconocidos. Pai dijo que espera que las compañías telefónicas adopten la herramienta rápidamente si la propuesta se aprueba.

"Admito que no todos están contentos con mi propuesta", dijo Paid. "Por ejemplo, los asalariados, incluidos los cobradores de deudas, nos han pedido que demoremos nuestro voto. Pero los estadounidenses a quienes escucho quieren alivio de la inundación de llamadas no deseadas ahora. No quieren que esperemos".

La FCC no respondió de inmediato a la solicitud de más comentarios.