Cuando probé el dron AirSelfie original, no resultó tan mal como esperaba, pero tenía algunos problemas, como una calidad de imagen no muy buena y la batería no duraba mucho tiempo.

Ahora nos presentan el AirSelfie2, que debe ser significativamente mejor. Tiene una cámara mejorada de 12 megapixeles, que graba fotos y video en full HD, la batería dura 50 por ciento más (tiempo total de vuelo de 4.5 minutos), además de que cuenta con más memoria integrada (16 GB) y un app integrado de smartphones para dispositivos iOS y Android.

No mucho más grande que un iPhone, este minidron sigue siendo caro, con un precio de US$300 (debería costar menos de US$200). Llegará a tiendas en marzo de 2018 y viene en cuatro colores: plata, negro, oro y oro rosa.

Una vez que tengamos un dispositivo de prueba mano te informaremos cuánto mejor es en comparación con el original. Pero, mientras tanto, estas son las especificaciones:

Cámara de 12 megapixeles para foto y video en full HD con un campo de visión de 85 grados



Dimensiones de 3.72 x 2.71 x 0.45 pulgadas



Pesa apenas poco más de 2 onzas



16 GB de memoria incorporada



La batería dura 50 por ciento más que el original (4.5 minutos)



Puede alejarse más de 60 pies del controlador



Tiene un sistema de absorción de vibraciones



Usa Powerbank para cargarlo en cualquier momento



Se conecta inalámbricamente con la mayoría de los dispositivos iOS y Android, lo que te permite subir imágenes a los medios sociales o compartirlas rápidamente



Viene con un protector incluido

Precio: US$300 (dispinible para la compra en marzo de 2018)

Viene en colores plata, negro, oro y oro rosa

