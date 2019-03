Es oficial: Apple cancela la AirPower

Apple cancela oficialmente la AirPower, la almohadilla de carga inalámbrica anunciada en 2017.

Dan Riccio, vicepresidente de hardware en Apple, dijo que la razón es que la AirPower no cumplía con los altos estándares de hardware de la compañía.

"Después de mucho esfuerzo, hemos concluido que la AirPower no iba a alcanzar nuestros altos estándares, y hemos cancelado el proyecto", dijo Riccio en un comunicado. "Nos disculpamos con nuestros clientes... Seguimos creyendo que el futuro es inalámbrico y estamos comprometidos a seguir impulsando la experiencia inalámbrica".

La AirPower fue anunciada oficialmente en el otoño de 2017 y, en ese entonces, Apple dijo que llegaría poco tiempo después. Sin embargo, la compañía de Cupertino tardó poco en retrasar repetidamente su lanzamiento a algún momento de 2018 y no sin antes reducir al mínimo las referencias de la AirPower en su página Web.

La AirPower fue presentada con mucha alharaca junto al iPhone X y planteaba una solución para los fanáticos de la marca, pues podrían cargar un iPhone X (o un iPhone XS/XR), un Apple Watch y los AirPods en una misma superficie y con un solo cable.

Sin embargo, múltiples reportes apuntaron a un sinfín de problemas técnicos que marcaron el retraso de la AirPower, sobre todo en la tecnología que administra la energía destinada a cada dispositivo cuando están colocados tres productos, o modificar la cantidad de energía cuando solo hay uno o dos productos, así como detectar qué productos son y emitir la energía necesaria.

TechCrunch fue el primero en reportar esta noticia.

