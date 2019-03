¡Adiós, AirPower! Estas son buenas alternativas que sí puedes comprar

No debería sorprender que Apple, después de una demora sin precedentes, oficialmente canceló la almohadilla de carga AirPower. Pero, ¿ahora qué?

Bueno, seguimos usando las almohadillas Qi y los docks que ya tenemos disponibles y que vienen en diferentes tamaños y formas -- y muchos son muy baratos.

Es verdad que Apple nunca anunció el precio de la AirPower, pero muchos estimaban que valdría unos US$150. Con esa cantidad uno puede comprar 15 almohadillas Qi de otra compañía.

Por ejemplo: Esta almohadilla con certificación Qi promete una carga rápida de 10 vatios, y por tiempo limitado, con el código de promoción 3CUH3MMG cuesta solo US$7.

Si prefieres un cargador al estilo "caballete", que asegura que tu teléfono siempre se alinee perfectamente con tu cara para simplificar el desbloqueo por reconocimiento facial, considera este Anker Qi que vale solo US$20 (aunque frecuentemente lo puedes encontrar por US$16 o US$17).

Si lo piensas bien, por mucho menos del precio de una sola AirPower, te puedes comprar una almohadilla para tu mesita de noche, tu escritorio, tal vez hasta para la cocina.

Esos son para cargar tu iPhone; y ¿qué de tu Apple Watch? Definitivamente necesitas una almohadilla para un reloj porque si es plana, y tu reloj tiene una banda de bucle (de metal como al estilo milanés, etc.), simplemente no funcionará.

Yo incorporé el disco de carga que trae el reloj Apple Watch en un caballete económico, que funciona perfectamente sin importar el tipo de banda que estés usando. También puedes inclinar el reloj hacia arriba y hacia adelante para verlo mientras se carga.

Este es un ejemplo de uno y cuesta sólo US$9.

¿Necesitas un disco de carga adicional para cuando viajes? Esos cuestan alrededor de US$15 en Amazon donde encontrarás un montón de ellos.

Finalmente, hablemos de los AirPods. La versión de primera generación ni siquiera permite la carga inalámbrica, haciendo innecesario la AirPower. Ahora hay un estuche inalámbrico opcional (para AirPods y AirPods 2), y ¿adivina qué? Desempeña la misma tecnología Qi estándar que el iPhone, de modo que puedes colocarla en cualquier plataforma de carga compatible.

Si todavía quieres una solución todo en uno mira la elegante estación de aluminio Apple Watch Edition de Nomad. Esta tiene espacio para un iPhone, AirPods y un Apple Watch. Cuesta US$140 pero se han agotado las existencias hasta finales de abril.

Pero no te preocupes porque Bestbeing (un vendor en Amazon) tiene esta otra estación genérica de carga 3 en 1 para dispositivos de Apple y vale sólo US$30. Viene con un caballete para tu teléfono, una base para los AirPods y otro circular para el reloj.

El único inconveniente: Debes proveer tu propio adaptador AC para el cable USB-C que viene incluido y que le suministra la energía a la estación. Eso quizás cueste otros US$10.

En total gastarías US$40 frente US$150. AirPower, ¿te moriste de la envidia?

